La emergencia hídrica, social y productiva se prorroga otros 180 días en Neuquén

La medida permitirá sostener las acciones de prevención, coordinación e intervención frente al estrés hídrico que continúa afectando a todas las cuencas de la provincia.

El gobernador Rolando Figueroa prorrogó por otros 180 días el Estado de Emergencia Hídrica , Social y Productiva en todo el territorio provincial , debido a la persistencia de las condiciones de estrés hídrico que afectan a las cuencas neuquinas y que continúan comprometiendo el abastecimiento de agua para consumo humano, la producción agropecuaria y distintas actividades sociales y económicas.

La decisión se formalizó mediante un decreto que extiende la vigencia de la emergencia declarada en octubre de 2025, al considerar que no se han revertido las condiciones climáticas e hidrológicas que motivaron su implementación.

La prórroga fue solicitada por la secretaría de Ambiente y Recursos Naturales del ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, en base a los informes técnicos que indican que los niveles de los embalses y los caudales de los ríos permanecen en valores históricamente bajos, producto de un déficit hídrico estructural que persiste pese al régimen de precipitaciones registrado durante los últimos meses.

Los reportes actualizados de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) muestran que las principales variables hidrológicas continúan reflejando un escenario de escasez, lo que hace necesario mantener las herramientas excepcionales de coordinación y gestión para atender la situación.

La medida permitirá dar continuidad al trabajo articulado que viene desarrollando el Comité de Emergencia Hídrica, Social y Productiva, integrado por los ministerios de Economía, Producción e Industria; Turismo, Ambiente y Recursos Naturales; y Jefatura de Gabinete, organismo encargado de coordinar las acciones prioritarias frente a la emergencia.

Durante la vigencia de la emergencia, la Provincia impulsó numerosas medidas para garantizar el abastecimiento de agua y reducir los impactos de la sequía en distintas regiones. Entre ellas, se destacan obras de infraestructura hídrica, perforaciones para abastecimiento, monitoreos permanentes de caudales, restricciones preventivas de captaciones cuando fue necesario, fortalecimiento de los sistemas de distribución, asistencia a productores y acciones de planificación para optimizar el uso del recurso.

La continuidad de la emergencia permitirá mantener estas herramientas de gestión y responder con rapidez ante situaciones que requieran intervenciones inmediatas, priorizando el consumo humano y el uso sostenible del agua.

La decisión es parte de lo establecido por la Constitución de la Provincia del Neuquén, que reconoce el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y asigna al Estado la responsabilidad de proteger los recursos naturales, prevenir el deterioro ambiental y planificar su aprovechamiento de manera racional.

Con esta prórroga, el Gobierno provincial ratifica su compromiso de seguir trabajando en la prevención, la planificación y la ejecución de políticas públicas que permitan afrontar los efectos del cambio climático y garantizar la disponibilidad del recurso hídrico para las comunidades, la producción y el desarrollo de Neuquén.