Filmaron a una constructora mientras vertía líquidos en el río Neuquén y ahora deberá pagar una multa millonaria

La denuncia surgió por un video viral de proteccionistas. La empresa, que está vinculada a obras viales en Parque Norte, deberá afrontar la remediación ambiental.

Después de la polémica que generó la presencia de máquinas viales en las bardas de Parque Norte , el desempeño ambiental de una de las empresas vinculadas a la obra de la calle Mandalari quedó en el centro de la escena. La Municipalidad anunció que aplicará una abultada multa por contaminación contra la compañía, que fue captada arrojando líquidos sin tratar en el río Neuquén.

El video, que fue grabado por un vecino, se viralizó con rapidez en redes sociales. Muestra un camión cisterna blanco a orillas del río Neuquén. Sobre el vehículo está parado un operario que supervisa la descarga de un líquido espeso y de color oscuro en las aguas del río Neuquén.

El video viral se transformó también en una denuncia vecinal, y desde la Municipalidad de Neuquén salieron a responder el reclamo para aclarar que ya intervinieron en el caso de contaminación. Según aclararon, el gobierno local ya identificó a la compañía, que deberá afrontar una fuerte multa de hasta 15 millones de pesos, realizar la remediación del sector y presentar un análisis de calidad del agua.

Francisco Baggio, subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, comentó que el municipio intervino ante una denuncia vecinal que registró en video a un camión cisterna que descargaba un líquido marrón en el cauce del río Neuquén.

“Recibimos un video muy grave de una situación que se dio en el río Neuquén, sobre el final de calle Figueroa Alcorta, donde se ve un camión aguatero descargando un líquido marrón al cauce del río Neuquén. Esto no se puede hacer de ninguna manera”, señaló Baggio.

Uno de los primeros espacios en hacerse eco de la denuncia fue el grupo Juntos por la Barda, que publica en su perfil de Instagram contenidos vinculados a la defensa del área protegida de Parque Norte.

En sus redes sociales, publicaron los videos que muestran la acción de la constructora y citaron la normativa que prohíbe este tipo de acciones en el río Neuquén.

Entre ellas, mencionaron la ley provincial 1875, artículo 5, que indica que "no se pueden incorporar ni volcar efluentes en los cuerpos de agua de la provincia cuando contengan agentes físicos, químicos o biológicos en cantidades que afecten negativamente a la flora, la fauna, la salud humana".

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Por otro lado, citaron también el Código de Aguas (Ley 899) y el decreto 790/99, en los que "se prohíbe volcar efluentes o sustancias de cualquier naturaleza, y en cualquier lugar donde se depositen, si son susceptibles de afectar directa o indirectamente las aguas o su entorno, además de cualquier actividad que degrade el medio físico o biológico hídrico".

Cuál fue la explicación de la empresa

Ante la denuncia, Baggio explicó que fueron los videos registrados por los vecinos los que permitieron identificar al camión, de marca Mercedes Benz, con el logo de la empresa constructora, que trabaja en una UTE vinculada a obras en la ciudad.

"Ante esta situación, el municipio convocó a la empresa al lugar para que explicara el procedimiento realizado y determinara qué sustancia había sido vertida. Según informó la firma, se trataría de agua proveniente de un pozo de una obra, con presencia de tierra, lo que explicaría la coloración observada", señalaron desde el Municipio a través de un comunicado.

En este marco, sostuvo que además de afrontar una sanción económica, la empresa deberá hacerse cargo de la remediación del espacio afectado y realizar los estudios correspondientes para determinar la calidad del agua.

“Esta es una sanción muy fuerte, tiene un mínimo y un máximo que va entre los 5.000 y los 15.000.000 de pesos aproximadamente”, precisó Baggio.

El monto definitivo será determinado dentro del proceso contravencional, de acuerdo con la normativa vigente. A la multa se sumarán los costos de los análisis de calidad de agua, que estarán a cargo de la empresa involucrada.

De todos modos, Baggio remarcó que “más allá de la explicación que pueda dar la empresa, nosotros hacemos la intervención y la sanción, es decir, la contravención y la multa ambiental por haber realizado una acción de estas características”.

Cómo se verificará la calidad del agua

En este sentido, el funcionario detalló que se solicitarán muestras en distintos puntos del río, incluyendo sectores ubicados hasta 3.000 metros aguas abajo del lugar donde se produjo el vertido. Los análisis deberán ser realizados por un laboratorio habilitado que pueda certificar los resultados, mientras que el Municipio tendrá a su cargo la auditoría del procedimiento.

El Paseo Costero sobre el río Neuquén. Un avance de la actual gestión municipal.

“La empresa ha tomado la decisión de venir a notificarse y aceptar la contravención”, informó Baggio. El subsecretario de Medio Ambiente explicó que las sanciones ambientales fueron endurecidas recientemente a partir de la modificación del régimen municipal de Faltas y su reemplazo por el Código de Convivencia.

Desde el Municipio se destacó además la importancia de la participación ciudadana para detectar y denunciar este tipo de situaciones, ya que el registro aportado por el vecino permitió identificar rápidamente al vehículo e iniciar la intervención correspondiente.