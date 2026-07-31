Runners reclaman por máquinas en las bardas: qué dijo la Muni sobre las tierras vendidas por Pechi Quiroga

El gobierno local aseguró que los movimientos de suelos se hacen en tierras vendidas durante la gestión del exintendente Horacio Quiroga. Qué pasa con la infraestructura en el lugar.

La presencia de máquinas viales en las bardas de Parque Norte despertó un cruce entre la Municipalidad de Neuquén, las comisiones vecinales de la zona y los grupos de runners y ciclistas. Mientras los deportistas reclaman contra la intervención en una zona natural que utilizan para practicar actividad física, los vecinalistas y el gobierno local defendieron el proyecto al aclarar que no toca las áreas protegidas y que busca aportar infraestructura para que todos los vecinos disfruten del espacio de un modo seguro.

Con el paso de los años, la zona de Parque Norte y el sector de bardas circundantes ganaron protagonismo entre los neuquinos. Cada día parecen multiplicarse las personas que acuden al lugar para correr, caminar, hacer descensos en bicicletas de montaña o simplemente tomar mate y disfrutar de los miradores de ese espacio, que incluye una zona municipal protegida, un área protegida de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y espacios públicos como calles y plazas infantiles.

En los últimos días, los numerosos grupos de senderismo y trail que se congregan en el lugar encendieron alarmas al notar la presencia de un obrador frente al Observatorio Astronómico y máquinas trabajando tanto sobre la calle Mandalari -que conecta Jesús María con René Favaloro (la bajada a Rincón de Emilio)- como en una zona ubicada a la vera de la ruta 7, entre el barrio 14 de octubre y el Cañadón de las Cabras.

Los grupos de ciclistas y runners expresaron su preocupación por el inicio de los trabajos en lo que será la nueva Avenida Mandalari. "No sabemos si tienen algún estudio ambiental previo, y si midieron el impacto que va a tener a largo plazo", se lamentó Ramiro Alias, entrenador de RA Team, y uno de los referentes de una convocatoria de los deportistas, que se reunirán este sábado a las 14.30 en Parque Norte con el lema "La barda no se toca".

El profesor aseguró que que las máquinas "se llevaron 15 metros de barda, se perdieron varios senderos y bajadas de bici" por un proyecto que busca ensanchar la calle Mandalari para generar no sólo la pavimentación de esa vía de circulación de ripio, sino sumar bicisendas, sendas peatonales anchas y dos canales pluviales para permitir el escurrimiento de Parque Norte en días de lluvia.

Para los corredores, la principal preocupación radica en la incertidumbre. "Todos los grupos expresaron su tristeza por los senderos perdidos y también preocupación porque no sabemos si la obra busca mejorar un servicio o si responde a una especulación inmobiliaria", afirmó Alias.

Claudio Espinoza

Aseguró, además, que hay otras necesidades en la zona que son más urgentes que la infraestructura vial. Entre ellas, mencionó la seguridad, hoy más preocupante porque se nota mayor presencia de personas en situación de calle que duermen en zonas de la barda, así como los hechos delictivos que se registran en las inmediaciones del aguantadero de CIRSE, en Avenida Argentina y Albardón.

Desde la Municipalidad de Neuquén aclararon que las máquinas que se observan en el lugar responden a dos proyectos diferentes. Por un lado, la pavimentación de la nueva Avenida Mandalari, que se realiza en una zona de espacio público y sin intervenir en las áreas consideradas protegidas. Por otra parte, el movimiento de suelos en la zona cercana a 14 de octubre, que se realiza sobre tierras privadas que el Municipio vendió en 2017, durante la gestión del exintendente Horacio "Pechi" Quiroga.

La respuesta de la Municipalidad

La Municipalidad de Neuquén emitió un comunicado en referencia al loteo que se desarrolla en las cercanías del barrio 14 de octubre. Aseguraron que "las maquinarias que se ven haciendo movimientos de suelo y obras en la barda de la zona norte de Neuquén capital están trabajando, al 100%, dentro de terrenos de propiedad privada" por lo que su accionar "responde únicamente a decisiones y proyectos de los propietarios particulares dentro de sus predios".

Según aclararon, el origen de estas tierras como del sector privado se remonta a la gestión del exintendente Horacio "Pechi" Quiroga, "quien resolvió sacar estos lotes del uso público y ponerlos a la venta a privados.".

El esquema de venta, según explica el comunicado, tuvo origen en 2017 a través de la Ordenanza 13748 que votó el Concejo Deliberante, y se puso en marcha formalmente en 2018 con la firma del Decreto 0103/18.

"Con esas normas se aprobó que este sector de la barda norte dejara de ser público y se habilitó la licitación para que distintos particulares compraran las parcelas con permisos de obra comercial e inmobiliaria ya establecidos", señalaron, y agregaron: "Al completarse las ventas y firmarse los títulos a favor de los compradores en las gestiones de 2017 y 2018, la tierra pasó legalmente a manos de sus nuevos dueños".

"Los dueños están haciendo uso de las atribuciones y derechos que les otorgaron las ventas aprobadas durante el gobierno de Quiroga", agregaron sobre una decisión que, según trascendió, respondió a la necesidad que tenía entonces la ciudad de obtener fondos para financiar las obras del corredor Leloir - Dr. Ramón.

Calle Mandalari: entre la seguridad y el deporte

Para los referentes del running y otras actividades deportivas, la decisión de ensanchar la calle Mandalari, que permite el acceso a Parque Norte, atenta directamente contra el uso que hacen del lugar.

"Convocamos a todos los que hacen uso de la barda, para correr pero también para caminar, andar en bici o tomar mate, que pidan explicaciones porque hay una ordenanza, la 4538 (de1990) que la declara zona protegida y, por normativa nacional, la protege como área intangible", dijo Alias y aclaró que, mientras tanto, "la obra sólo se aprobó por ordenanza".

Según pudo saber LM Neuquén, las intervenciones en Parque Norte pasan también por la Unidad de Gestión de Áreas Naturales Protegidas (UGAP), en el que participan también concejales, para evaluar si una zona se puede intervenir o no. En algunos casos, los permisos se otorgan con el compromiso de hacer una remediación posterior del lugar.

Desde el gobierno local aseguraron que la calle Mandalari no interviene en zonas consideradas como protegidas, ya que esta vía era preexistente y las calles son consideradas espacios públicos. La remoción de tierras, por su parte, responde a la decisión de ensanchar la arteria y generar un espacio seguro para peatones y ciclistas.

Hoy, esta vía de acceso sin asfaltar suele verse afectada por las lluvias. No cuenta con iluminación y los peatones se exponen a mayor riesgo porque tienen que convivir con los automovilistas. Desde el gobierno local buscaron generar un camino ordenado que permita que los vecinos puedan circular de forma segura, incluso aquellos que no tienen el entrenamiento para desandar senderos de montaña.

La nueva avenida Mandalari, además, busca descomprimir los accesos a los barrios cercanos. Desde las comisiones vecinales de Rincón de Emilio y 14 de octubre COPOL aseguraron: "Consideramos fundamental transmitir que este proyecto es una solución integral y definitiva para la seguridad y el ordenamiento del tránsito de ingreso y egreso al Barrio Rincón de Emilio y Rincón del Río y a los barrios Copol, 14 de Octubre, Alta Barda y toda la zona norte de la Ciudad".

"Esta obra representa un beneficio directo no solo para la circulación vehicular hacia Parque Norte, Parque Agreste y los barrios mencionados, sino también para el disfrute peatonal y recreativo de la zona", explicaron los vecinalistas, que destacaron la importancia de tener una calle de doble mano señalizada, veredas de 4 metros de ancho para los peatones y pluviales que resuelven una problemática de la zona.

Mientras los deportistas se autoconvocan para exigir explicaciones, los vecinos que buscan nuevas alternativas de acceso a sus viviendas defienden el proyecto. Por su parte, los referentes del gobierno local consideraron que toda intervención humana afecta al medio ambiente y que el objetivo, más que la preservación total, es ofrecer infraestructura para el disfrute de todos los vecinos, con el menor impacto posible en la zona de bardas.

Aseguraron que los informes ambientales garantizaron los permisos en base a la medición del impacto y que incluso se exigió que la empresa a cargo de la obra cuente con un técnico ambiental de forma permanente para supervisar que el proyecto no interfiera con el paisaje.

Con ejemplos como el propio Balcón del Valle o la Península Hiroki, el plan del gobierno local apunta a crear áreas recreativas que respeten la conservación ambiental pero de un modo más ordenado, y con acceso para todos los vecinos.

En un escenario de mayor convocatoria de usuarios, la Municipalidad evalúa nuevas intervenciones en la zona de Plaza de las Banderas. Entre ellas, se planea repavimentar algunas calles, ordenar los estacionamientos que hoy se ven cada vez más saturados y hasta crear nuevos espacios para estacionar en la vera norte de la calle René Favaloro, lindante al alambrado del predio de la UNCo.