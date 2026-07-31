EnergyTrucks presenta FOTON, la versátil marca china que quiere revolucionar la movilidad en Vaca Muerta

La concesionaria del grupo Arvor ofrece una amplia gama de vehículos y una propuesta personalizada para cada compañía ligada al oil and gas. Equipamiento confiable con tecnología de vanguardia.

Con más de 40 años de experiencia en la venta de vehículos en la región, el Grupo Arvor se plantó frente a un nuevo desafío: convertirse en un aliado estratégico para las empresas que operan en Vaca Muerta . Con la creación de EnergyTrucks , un concesionario oficial de la marca FOTON , ofrecen camionetas, camiones y utilitarios adaptados a las necesidades de cada compañía, con el equipamiento preciso para que los vehículos comiencen a trabajar de inmediato.

Mientras avanza la construcción de su concesionaria en Juan J. Lastra 3550, EnergyTrucks ya opera desde su sede transitoria de Juan Solalique 525, donde brinda atención comercial, servicios de posventa y exhibición de la gama completa de vehículos FOTON.

La marca de origen chino se caracteriza no solo por incorporar tecnología de vanguardia , sino por la versatilidad de su propuesta, que incluye desde utilitarios de líneas minimalistas a camionetas robustas y camiones de gran porte que se adaptan a las necesidades de las operadores y compañías de servicios petroleros.

"Creo que no fue difícil encontrar el producto que se pueda adaptar a Neuquén. La zona tiene cierto grado de exigencias con respecto a una propuesta de unidades pesadas", aseguró Diego Agüero, gerente general de EnergyTrucks, durante una recorrida por la sede donde se expone la variada gama de vehículos FOTON.

Claudio Espinoza

Consideró que los clientes de la zona buscan racionalidad en la relación precio y beneficio, pero sin renunciar a un componente incremental de tecnología. "Creo que esta combinación entre tecnología, productos customizados, adaptados a la necesidad que tiene el cliente y la necesidad de tener un producto que se pueda poner en funcionamiento automáticamente, hacen que FOTON se adapte a Neuquén y sea una ventaja competitiva para nuestras empresas", señaló.

Con más de cuatro décadas de trayectoria en la venta de marcas occidentales ya consolidadas en la zona, las autoridades de Arvor pasaron un año analizando el mercado para encontrar la opción justa para el público neuquino, con la mirada puesta en el consumidor final, pero, sobre todo, en las empresas que operan en oil and gas y buscan vehículos confiables, listos para trabajar y con tecnología de punta.

"El consumidor final siempre ha sido una constante en el Grupo Arvor. Desde su origen, nuestro grupo encontró soluciones de movilidad para los distintos actores de la ciudad. Ahora, además del cliente individual, pensamos en una propuesta que se combina con el negocio corporativo", explicó Agüero.

Con su catálogo, FOTON es una opción apetecible para ambos mercados. "Creo que tiene esa versatilidad de poder acceder al cliente individual y al mismo tiempo al B2B, a las compañías, a los gerentes de compras de las empresas petroleras y a las soluciones en términos generales de la movilidad en Neuquén", detalló el gerente.

Innovación tecnológica con confiabilidad

Con su marcada experiencia en el rubro automotriz, el grupo buscó adecuarse a la transición tecnológica sin resignar la confiabilidad que buscan los clientes. Por eso, apostó por una marca de origen chino que basa su modelo industrial en la utilización de motores y carrocería ya probadas con una innovación tecnológica que pone a prueba a través de su gran escala de producción.

"FOTON fabrica 652 mil unidades al año. Es la unidad de producción de vehículos comerciales más grande del mundo y esa escala te da ventajas competitivas, probar la tecnología y al mismo tiempo desarrollar una tecnología que va generando un efecto de revolución en nuestra industria", detalló Agüero.

Claudio Espinoza

"La industria está pasando por un momento bisagra en el cual el cambio tecnológico es evidente y eso hace que hayamos traído a Neuquén por primera vez un camión 100% eléctrico, que tiene por finalidad adecuarse a las necesidades de cuidar el medio ambiente, pero al mismo tiempo reducir la estructura de costos de las empresas, fundamentalmente de logística", aseguró.

EnergyTrucks ya se encuentra operativo con una propuesta integral de venta y posventa. Actualmente brinda atención desde sus talleres ubicados en Juan Solalique 525, en la ciudad de Neuquén, y cuenta además con una base operativa en Añelo. A fines de octubre de 2026 inaugurará su concesionaria oficial sobre avenida Mosconi para terminar de consolidar su presencia en la región.

Claudio Espinoza

La sede física busca resolver uno de los principales interrogantes que surgen con las marcas con menos historia en la región: la posventa y la disponibilidad de repuestos. Agüero aclaró que los vehículos no quedarán atados a las políticas de importación.

"Podemos decir que FOTON es una marca Mercosur. Y eso combinado también con la posibilidad de fabricar en el país. La marca ya fabrica hasta camiones livianos en Argentina y ha adquirido una fábrica en Zárate para extender su fabricación a toda la gama de productos", expresó Agüero y agregó que tener un componente de fabricación local cambia el panorama de la posventa.

Claudio Espinoza

"Tener fabricación local hace que la disponibilidad de repuestos tenga la libre disponibilidad y el libre tránsito", dijo. Aclaró que EnergyTrucks cuenta con un warehouse de cerca de medio millón de dólares en stock de repuestos. "Eso se combina con la estrategia global de FOTON, que tiene un warehouse en Chile, lo que le da la disponibilidad de una distancia razonable para traer la mercadería al país", expresó.

Una propuesta integral para trabajar en Vaca Muerta

EnergyTrucks basa su agregado de valor en la operatividad. Los clientes pueden encontrar en una sola marca una gama amplia de vehículos que se ajusten a todas las necesidades de su compañía, además del equipamiento listo para poner las unidades a trabajar de manera inmediata.

Claudio Espinoza

"Creo que gran parte de la visión de FOTON y del concepto de la terminal es armar productos en base a la necesidad", dijo Agüero sobre la oferta personalizada que brinda la concesionaria, a lo que se suma también un servicio de posventa con talleres adecuados a los estándares de la fábrica china.

"La semana pasada tuvimos la visita de los ingenieros de Beijing en Argentina y la ciudad a la que más tiempo le destinaron es a Neuquén. Creemos en la capacitación y creemos en el armado de productos a medida", agregó el gerente de EnergyTrucks.

Claudio Espinoza

La concesionaria busca ser más que un local de venta de vehículos. Por el contrario, se concibe como un socio de las empresas locales, a las que les brinda un soporte integral con tecnología pensada para su propia lógica operativa.

"Ahí aparece el éxito de nuestros volcadores 8x4 y 6x4, de los mixers, de los camiones que vienen directamente de China con caja térmica y equipo de frío para que nuestro cliente pueda facturar la unidad automáticamente", dijo Agüero y agregó: "La estrella es un camión, que es un tractor 2443 focalizado para el transporte de sustancias peligrosas. En los últimos 45 días vendimos 70 unidades".

Claudio Espinoza

"Tiene toda la tecnología, todas las ADAS de protección, que tienen por finalidad tutelar dos bienes: en primer lugar el conductor, el chofer, todas son ADAS de seguridad activa y pasiva, y al mismo tiempo la sustancia, la mercadería que transporta", detalló.

"En segundo puesto en popularidad se ubica el mixer 8x4, altamente demandado por la industria, que tiene una capacidad de 20 metros cúbicos, y el mixer de 10 metros cúbicos, que tiene el chasis más el equipo incorporado en la misma plataforma", repasó.

El futuro de EnergyTrucks

Aunque la venta ya comenzó a través de su sede temporaria en calle Solalique, EnergyTrucks busca posicionarse como un jugador clave para la movilidad de Vaca Muerta. Por eso, decidieron inaugurar su propio salón de ventas en el marco de la Argentina Oil and Gas, un evento que congrega a los principales jugadores de la industria.

Claudio Espinoza

"Vaca Muerta es una marca que está instalada en el mundo", dijo Agüero sobre la mirada que tiene la empresa china sobre esta nueva plaza de ventas. Aclaró que, por eso, buscan convertir la inauguración en un hito para el grupo empresario.

"La expectativa es poder lanzar la segunda semana de octubre, cuando esté el evento de la Oil & Gas. Ese sería para nosotros un hito, porque vamos a tener un salón de ventas con un marco de exposición sobre la Ruta 22 de aproximadamente mil metros", señaló.

Claudio Espinoza

A largo plazo, buscan cumplir con las necesidades de la demanda neuquina, en un escenario de clientes exigentes que crecen día a día y requieren de más equipamiento. "Buscamos ser competitivos y cumplir con la confianza que nos dan los clientes para poder seguir comercializando productos de movilidad", aclaró el gerente.

De pisar fuerte en la movilidad urbana a ser aliados del crecimiento de Vaca Muerta, el grupo Arvor busca brindar una solución a las empresas con una mirada innovadora y una marca novedosa que combina equipamiento de confianza y tecnología del futuro.