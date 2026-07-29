Para el Citibank, Vaca Muerta está en el centro de atención global

Afirman que Argentina y Sudamérica son zonas de paz y nuevos proveedores confiables de alimentos y eneergía para las economía centrales.

La Argentina, y más precisamente la formación de Vaca Muerta, están en la primera línea de interés de los inversores internacionales señalan en uno de las principales entidades financieras globales, el Citibank.

Y es que Europa se debate en plena incertidumbre debido a la guerra de Rusia con Ucrania, y por el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Ambos tienen algo en común: afectan la provisión de energía confiable y a buen precio en las economía centrales.

En ese contexto, la Argentina se vuelve en un centro donde se ponen las miradas. No solo puede proveer gas de manera competitiva, sino que además tienen una oferta de alimentos abundantes, en un área del mundo donde no hay problemas sociales graves, ni peligro de conflictos armados.

Ricardo Dessy es el principal economista del Citibank para la Argentina, Uruguay y Paraguay. Esta semana mantuvo una charla con periodistas en la que destacó que "Sudamérica es una zona de paz", titulo que parece vacío de contenido, pero que a criterio de la entidad "es real".

De hecho, en analista considera que la visita de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, a Neuquén es una demostración clara del interés que despierta la región en los centros financieros globales.

El economista señala que gracias a Vaca Muerta el país experimenta "un salto de las exportaciones" que a diferencia de lo que ocurre con el campo, ahora no son estacionales.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, visitó Vaca Muerta.

Las exportaciones de gas y petróleo tienen como característica que se pueden hacer a lo largo de todo el año, mientras que las cosechas están sometidas a la estacionalidad. Eso genera una entrada de divisas para el país mas pareja a lo largo de todo el año, lo que a su vez, genera menos volatilidad del dólar.

Según señala Dessy, las exportaciones de Argentina son mas fuertes en el período que va de abril a julio, momento en el que baja el precio del dólar. El economista del Citibank comenta que en el segundo tramo del año, como todo el mundo sabe que disminuye la oferta de divisas, se incrementa la demanda de aquellos que se quieren asegurar los dólares y eso hacer subir aún más el tipo de cambio.

En el banco analizan que debido al nuevo perfil exportador que está mostrando la Argentina, eso puede cambiar en breve. La balanza energética demuestra eso:

En el primer semestre de 2026 el superávit de la balanza energética gracias a de Vaca Muerta subió en U$D2.207 millones con relación al 2025. La balanza de dólares de la energía fue positiva por u$s611 millones en junio. Esto ocurrió de la mano de exportaciones por u$S 1.406 millones e importaciones por u$s794 millones. El 28% del superavit comercial de la Argentina ya lo explican las ventas de energía.

Dessy señala que desde la entidad financiera "somos moderadamente optimistas" respecto del país. "Estamos viendo un contexto de estabilidad y previsibilidad. Buena nota marcroeconómica", explica el analista.