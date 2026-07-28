Pronóstico en Neuquén: ¿Siguen los días inestables esta semana?

Se espera una importante variación en el clima. Qué dijo la AIC para la zona del Alto Valle.

El invierno no da tregua en Neuquén y los próximos días llegarán acompañados por un combo meteorológico muy variado en la capital y la zona del Alto Valle. La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) emitió un nuevo pronóstico extendido en el que advierte sobre la continuidad del ingreso de aire frío desde la cordillera, lo que provocará períodos de inestabilidad, precipitaciones dispersas y un marcado descenso de la temperatura en la región.

Los neuquinos deberán tener a mano tanto el abrigo pesado como la indumentaria para lluvia. Es que el pronóstico anticipa jornadas de marcada variabilidad térmica, con tardes donde la máxima rozará los 17 °C y noches gélidas en las que el termómetro caerá por debajo de los cero grados.

De acuerdo con el informe oficial del organismo, el flujo de aire húmedo proveniente del Océano Pacífico seguirá generando precipitaciones en gran parte del territorio. Mientras que en la franja cordillerana el escenario estará dominado por intensas nevadas , en Neuquén capital y las ciudades aledañas predominara el cielo cubierto, con lluvias débiles y chaparrones dispersos de forma intermitente.

Para este miércoles se prevé que la humedad se mantenga elevada a lo largo de toda la jornada. Se anticipan lluvias débiles y dispersas tanto de día como de noche, acompañadas por una temperatura máxima que apenas alcanzará los 8 °C y una mínima nocturna de 3 °C. Los vientos soplarán moderados desde el sector este, con ráfagas que se situarán cerca de los 30 km/h.

Maria Isabel Sanchez

Del calorcito del jueves a la helada del viernes

El jueves presentará un comportamiento atípico en medio del ambiente frío. Durante el día, la temperatura registrará un rápido ascenso y la máxima trepará hasta los 17 °C, aunque bajo un cielo completamente cubierto. Sin embargo, la tregua durará poco: hacia la noche el viento rotará al sudoeste y la mínima volverá a descender hasta los 3 °C.

El viernes marcará la jornada más helada del período. Si bien la máxima alcanzará los 14 °C en horas de la tarde, al caer el sol ingresará aire muy frío que desplomará la temperatura nocturna hasta los -1 °C. Además, el viento del sudoeste cobrará intensidad con ráfagas de hasta 46 km/h, un factor que hará descender de manera pronunciada la sensación térmica en la vía pública.

Cómo estará el tiempo el fin de semana en Neuquén

El inicio de agosto llegará con condiciones similares y sin cambios significativos en el patrón meteorológico. El sábado transcurrirá con cielo cubierto y una máxima estimada en 11 °C durante la tarde. Hacia la noche aumentará nuevamente la inestabilidad, acompañada por ráfagas del sector este que volverán a ubicarse en los 46 km/h y una mínima de 2 °C.

Maria Isabel Sanchez

El domingo 2 de agosto se mantendrá la inestabilidad en la zona. Se pronostican lluvias débiles y dispersas durante el día y la noche, con temperaturas que irán desde los 12 °C de máxima por la tarde hasta volver a caer a -1 °C en horas nocturnas. El viento soplará con ráfagas de hasta 45 km/h, consolidando un cierre de fin de semana frío y destemplado.

Precaución en el tránsito urbano y accesos

Frente a la presencia de calzadas húmedas por los chaparrones y el riesgo de heladas durante las madrugadas, las autoridades recomiendan circular con suma precaución por la Autovía Norte, la Ruta Nacional 22 y la Ruta Provincial 7, conectores clave del Alto Valle.

El escenario de precipitaciones intermitentes, viento moderado a fuerte y bajas temperaturas se mantendrá constante en el inicio del nuevo mes, por lo que se sugiere a los vecinos estar atentos a los reportes de las áreas de Protección Civil local.