Pronóstico del tiempo para Neuquén: Hasta cuándo continúa el frío, la lluvia y la nieve

El informe de la AIC indica a cuánto bajará la temperatura y cuáles serán los días más críticos. Cómo estarán las rutas y las cuencas de los ríos.

El invierno no da tregua en la provincia de Neuquén. Un frente húmedo de gran intensidad ingresó de lleno a la cordillera neuquina y promete instalarse durante prácticamente toda la semana, dejando jornadas marcadas por nevadas continuas, heladas y precipitaciones persistentes en las principales zonas cordilleranas y turísticas.

El fenómeno afectará de manera directa a destinos como Villa Pehuenia y la región de los Lagos, generando acumulaciones de nieve que complicarán la transitabilidad y requerirán máxima precaución en los caminos regionales.

De acuerdo con el pronóstico extendido emitido por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), el ingreso sostenido de este aire húmedo mantendrá precipitaciones de variada intensidad día y noche. El informe técnico remarca que el evento se extenderá de manera ininterrumpida a lo largo de los próximos días.

Por otra parte, desde la AIC confirmaron que las continuas lluvias y nevadas provocarán un incremento gradual en el caudal de los ríos de la cuenca. Sin embargo, aclararon que este caudal creciente será amortiguado y absorbido de forma paulatina por el sistema de embalses de la región, sin generar riesgos inmediatos de desbordes.

Cuánto bajará la temperatura y los días más críticos

El frío se hará sentir con fuerza constante en toda la franja cordillerana, manteniendo un ambiente gélido tanto de día como de noche. En localidades como Villa Pehuenia, los valores térmicos no darán respiro, situándose en marcas máximas que apenas oscilarán entre 0°C y 3°C.

El mapa de las precipitaciones para la semana muestra un panorama dinámico y cubierto:

Martes 28: cielos cubiertos y nevadas entre débiles y moderadas. El viento bajará su intensidad progresivamente.

Miércoles 29 y jueves 30: las condiciones se volverán más severas hacia el cierre de cada jornada. Se prevé que durante las noches la nieve se intensifique, pasando de nevadas débiles a nevadas moderadas a fuertes, con temperaturas que no superarán los 2°C.

Viernes 31 y sábado 1 de agosto: el cierre de julio y la bienvenida al nuevo mes mantendrán la misma tónica, con nevadas constantes que volverán a cobrar fuerza hacia la noche del sábado, acompañadas por térmicas que rondarán el 1°C.

Cómo estarán las rutas en la cordillera

Ante la persistencia de este cordón de mal tiempo, la principal complicación estará centrada en el estado de las rutas provinciales y los pasos fronterizos. La combinación de nieve acumulada, nevadas nocturnas intensas y la posterior formación de hielo sobre el asfalto o ripio volverán indispensables los operativos de despeje con maquinaria vial.

Para quienes tengan programado viajar desde Neuquén capital o la zona del Alto Valle hacia la cordillera, las autoridades recomiendan extremar las precauciones. Es fundamental portar cadenas, verificar el estado de las rutas antes de salir y evitar transitar durante las horas de la noche cuando la visibilidad y el agarre caen drásticamente.