Por qué recomiendan envolver la billetera y las llaves en papel de aluminio y para qué sirve este método

Cada vez más personas recurren a este método por un motivo particular y que puede ayudar a proteger sus pertenencias.

Envolver la billetera o las llaves del auto en papel de aluminio puede parecer una práctica poco habitual, pero cada vez gana más más personas lo hacen como una forma de sumar protección frente a ciertas tecnologías inalámbricas utilizadas para leer o captar señales a distancia.

La práctica está relacionada con los sistemas de comunicación que utilizan algunos dispositivos modernos, como las llaves inteligentes y las tarjetas con tecnología RFID o NFC.

Los vehículos con acceso sin llave funcionan mediante una señal de radio que permite al automóvil reconocer que la llave se encuentra cerca y desbloquear las puertas automáticamente.

El inconveniente es que algunos delincuentes recurren a un método conocido como ataque de retransmisión, que consiste en captar y amplificar esa señal para simular que la llave está junto al vehículo y así intentar abrirlo.

Al cubrir completamente la llave con papel de aluminio, la señal puede verse bloqueada o atenuada, ya que este material actúa como una barrera para las ondas electromagnéticas.

La billetera

En el caso de la billetera, el objetivo es proteger las tarjetas que incorporan tecnología de pago sin contacto.

Muchas tarjetas bancarias cuentan con chips RFID o NFC que permiten realizar compras acercándolas a un lector. Al envolverlas con papel de aluminio, se dificulta que otros dispositivos puedan detectar o leer esa señal de proximidad.

Por esa misma razón, en la actualidad también existen billeteras con bloqueo RFID, diseñadas específicamente para reducir la transmisión de estas señales sin necesidad de utilizar aluminio.

¿Es suficiente esta medida para protegerse?

Si bien el papel de aluminio puede aportar una protección adicional frente a determinadas señales inalámbricas, no reemplaza otras medidas de seguridad.

Los especialistas recomiendan utilizar este recurso únicamente como un complemento y continuar aplicando buenas prácticas, como mantener las llaves en un lugar seguro, utilizar fundas con bloqueo RFID cuando sea necesario y permanecer atento a cualquier actividad sospechosa relacionada con los dispositivos electrónicos.

El truco del papel aluminio detrás de la estufa

El consumo de calefacción se dispara y con él las facturas de gas y electricidad. Frente a ese problema, un truco doméstico que circula con el nombre de "método alemán" ganó popularidad en los últimos otoños: pegar papel aluminio detrás de la estufa o el radiador para que el calor no se pierda en la pared y se redistribuya mejor en el ambiente.

La técnica es simple, económica y tiene base científica.

El principio es de termodinámica básica. Cuando se enciende una estufa apoyada contra una pared, el calor se emite en todas direcciones. El problema es que gran parte de esa energía es absorbida por el muro. El papel aluminio actúa como un espejo térmico: gracias a sus propiedades metálicas, tiene alta reflectividad y baja emisividad, lo que le permite interceptar el calor radiante y rebotarlo directamente hacia el interior de la habitación.

Al colocar una lámina de aluminio entre la pared y la fuente de calor, el material refleja parte de esa radiación térmica hacia el ambiente, lo que ayuda a que el calor se distribuya mejor dentro del espacio. El resultado práctico: la habitación llega a la temperatura de confort en menos tiempo y con menos energía consumida.

El paso a paso para hacerlo bien y sin riesgos

Primero hay que cortar un trozo de cartón del tamaño de la estufa o el radiador. Luego, envolver el cartón con el papel aluminio, asegurándose de que la cara más brillante quede hacia afuera, ya que es la que más refleja el calor. Por último, ubicar el panel entre la pared y la estufa.

Hay dos advertencias de seguridad que no conviene ignorar. Es fundamental que el papel no toque directamente partes calientes del equipo. También hay que verificar que los materiales usados para sujetarlo —cinta, ganchos— no sean plásticos ni inflamables. Se recomienda dejar una distancia de al menos 5 a 10 centímetros entre el panel y el aparato para permitir la circulación del aire.