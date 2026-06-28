Un hincha perdió la billetera en el partido de la Selección Argentina y esto pasó

Un grupo de hinchas argentinos que viajó a Estados Unidos para acompañar a la Selección Argentina en el Mundial 2026 protagonizó un momento particular en la previa del partido de la Albiceleste. Todo comenzó cuando encontraron una billetera tirada y decidieron buscar a su dueño de una manera muy argentina.

En lugar de entregarla sin más o intentar ubicar a la persona en silencio, los fanáticos improvisaron una escena de cancha. Primero empezaron a saltar y cantar “perdió la billetera” , en medio de un pogo que llamó la atención de quienes estaban alrededor.

Después, al revisar los datos del documento que estaba dentro, cambiaron la canción y comenzaron a corear el apellido del dueño. La situación tomó todavía más color cuando pasaron a cantar el nombre completo, como si se tratara de un cántico de tribuna.

Embed JAJAJA, un hincha argentino PIERDE LA BILLETERA, arman una canción con el nombre del dueño, lo encuentran y pasa esto.



MOMENTAZO TOTAL. pic.twitter.com/yADAraczjU — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 28, 2026

Después, al revisar los datos del documento que estaba dentro, cambiaron la canción y comenzaron a corear el apellido del dueño. La situación tomó todavía más color cuando pasaron a cantar el nombre completo, como si se tratara de un cántico de tribuna.

La idea funcionó: a los pocos segundos, la persona que había extraviado sus pertenencias apareció entre la gente para recuperar la billetera. Entre sorpresa, agradecimiento y risas, el episodio quedó registrado en video y se convirtió en otra muestra del ingenio argentino alrededor de la Selección.

El camino de la Selección Argentina hacia la final del Mundial

La fase de grupos del Mundial 2026 tuvo su cierre el sábado por la noche, con la definición de los últimos grupos donde le tocó jugar a la Selección Argentina, que con la primera posición ya asegurada se dio el lujo de cerrar la fase con puntaje perfecto: venció a Jordania por 3 a 1 y comenzará su camino hacia una nueva final.

lm seleccion argentina sergio dovio 1 Foto: Sergio Dovio.

Antes del inicio de la cita que se desarrolla en Estados Unidos, Canadá y México, los posibles rivales más probables para la Selección Argentina en la instancia de 16avos de final eran España o Uruguay. Sin embargo, el segundo puesto del Grupo H se lo quedó el combinado africano, dejando incluso a los charrúas fuera en primera ronda.

Un hipotético cruce ante España era una final anticipada. A su vez, cruzarse con Uruguay en el clásico del Río de La Plata podría haber dejado secuelas -previendo un partido intenso, de pierna fuerte-.

lm seleccion argentina sergio dovio 1 Foto: Sergio Dovio.

Aunque la Selección Argentina no se puede confiar, por todo lo bueno que mostró Cabo Verde en la fase de grupos, la realidad es que el camino hacia la final se aclaró bastante: si supera a los africanos el viernes 3 de julio desde las 19:00 en Miami, su siguiente escollo será Australia o Egipto, el martes 7 de julio a las 13:00.

En cuartos de final, los posibles rivales son Suiza, Argelia, Colombia o Ghana. Este cruce se disputaría el sábado 11 de julio, desde las 22:00 horas, en el estadio de Kansas City. Aquí aparece la posibilidad de enfrentar a la Selección cafetera, en lo que sería una reedición de la última final de la Copa América.

La gran final del Mundial 2026 está pautada para el domingo 19 de julio, a las 16:00, en el estadio de New Jersey. En caso de alcanzar una nueva definición, la Selección Argentina podría medirse con España, Austria, Alemania, Paraguay, Francia, Suecia, Sudáfrica, Canadá, Países Bajos, Marruecos, Estados Unidos, Bosnia, Croacia, Portugal, Bélgica, Senegal.

Por el momento, los actuales campeones del mundo mostraron un rendimiento preponderante en la fase de grupos al llevarse los 9 puntos posibles en el Grupo J. La Selección Argentina debutó con victoria frente a Argelia, por 3 a 0, superó a Austria por 2 a 0 y finalmente le ganó a Jordania por 3 a 1 con una formación alternativa, con la mente en el primer mata-mata en el camino a la defensa del título conseguido en Qatar 2022.