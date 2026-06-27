Dramático rescate en la Ruta 40: un matrimonio de Neuquén cayó con el auto al río

El incidente fue alertado por un llamado al 911. La pareja fue trasladada al hospital con lesiones y principio de hipotermia.

Un impactante incidente vial se registró ayer viernes por la noche, cuando una pareja proveniente de Neuquén, transitaba por la Ruta 40 y perdió el control del vehículo, lo que provocó la caída del automóvil al río Malargüe , en la provincia de Mendoza. El siniestro ocurrió en el sector del puente y activó un importante operativo de rescate.

La situación fue alertada mediante un llamado al 911 . Los agentes desplegaron un operativo de rescate que involucró a efectivos policiales, Bomberos Voluntarios y personal de salud.

Cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar, encontraron a un Renault Sandero volcado de costado dentro del cauce del río, con sus dos ocupantes atrapados en el interior del rodado. El matrimonio neuquino había viajado hasta la provincia de Mendoza para conocer sus paisajes cuando sufrió el incidente.

A partir de un trabajo coordinado, ambas personas fueron rescatadas y recibieron asistencia médica en el lugar. Posteriormente fueron trasladadas al Hospital Malargüe, donde el equipo médico les diagnosticaron lesiones leves y principios de hipotermia, producto de la exposición al agua y las bajas temperaturas.

sandero El matrimonio oriundo de Neuquén, cayó al río Malargüe.

Los ocupantes del auto fueron rescatados con lesiones leves y principio de hipotermia

Se desconoce cómo fue la mecánica del incidente y las razones por las que el conductor perdió el control del vehículo. Sin embargo, las fotografías reflejan que el auto se desvió de la calzada en pleno puente sobre el río malagüe y derribó el guardarraíl, lo que provocó la caída del auto hacia la corriente de agua.

El episodio volvió a poner en el centro de la escena las condiciones del asfalto de la Ruta Nacional 40, que desde hace años es motivo de reclamos por su estado y restricciones para la circulación vehicular. La existencia de pozos, marcas en el asfalto y la falta de mantenimiento de la calzada, provocan desviaciones y maniobras peligrosas que derivan en estos incidentes viales.

El triste antecedente

Actualmente, en ese tramo solo está permitido el paso de un vehículo por vez, una medida preventiva adoptada por las condiciones de la infraestructura. Además, semanas atrás, un utilitario despistó en el mismo sector y quedó al borde de caer al río, un antecedente que incrementó la preocupación de la comunidad de Malargüe en ese tramo del corredor.