Mató a una persona con una ráfaga de disparos de metralleta: la justicia lo imputó y dejó detenido

También dejó a otra persona herida. La imputación la efectuó la fiscal del caso Laura Pizzipaulo en una audiencia que tuvo lugar este sábado. Los detalles.

Desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) informaron que se imputó a un hombre por el homicidio de una persona y el intento de asesinato de otra , a quienes atacó con una ráfaga de disparos de metralleta en la ciudad de Zapala .

La imputación la efectuó la fiscal del caso Laura Pizzipaulo junto al asistente letrado Guillermo Rodríguez, en una audiencia realizada este sábado por la tarde y en la que pidieron que el imputado, J.A.E., permanezca detenido con prisión preventiva mientras avanza la investigación.

Según la información preliminar recolectada por el MPF y la Policía provincial, en el contexto de la investigación conjunta, el hecho fue cometido el 13 de agosto del 2026, entre las 21 y las 22, en el barrio Don Bosco. Desde entonces, J.A.E. el presunto autor del hecho, era intensamente buscado hasta que fue detenido hoy al mediodía .

Cómo ocurrieron los hechos el día del homicidio

El pasado 13 de agosto, el acusado llegó a las 21 en una moto a la vivienda de la víctima, identificada como Cristian Ariel Montesino de 37 años. Le exigió “el pago de una deuda de entre 40 y 100 mil pesos, vinculada a la comercialización de estupefacientes”.

Tras una discusión, el imputado se retiró del lugar no sin antes lanzar una advertencia: “Si no me pagan, la casa va a terminar quemada”. La amenaza fue para el que luego terminaría muerto y que en ese momento estaba junto a un amigo y familiares.

Una hora más tarde, J.A.E. regresó a la vivienda a bordo de una camioneta, acompañado por una mujer y otro hombre. Este último —quien aún no fue identificado— bajó del vehículo con a J.A.E., quien portaba un arma tipo metralleta, de acuerdo a la información preliminar.

Fue hacia la parte delantera de la vivienda y comenzó a efectuar una ráfaga de disparos dirigida hacia las personas que estaban en el lugar.

Como consecuencia, la víctima fue herida con múltiples disparos y murió de forma inmediata por un cuadro irreversible de shock hemorrágico. Un amigo que también estaba en la vivienda sufrió heridas de arma de fuego y fue trasladado al hospital local, donde fue intervenido quirúrgicamente y permanece internado.

Tarea en conjunto para capturarlo

La fiscal Pizzipaulo ordenó una serie de allanamientos que se realizaron de forma simultánea para dar con el presunto autor del asesinato de Cristian Montesino.

La magistrada ordenó cinco allanamientos para ubicarlo y capturarlo. Fue una tarea en la que colaboraron efectivos de Antinarcóticos de Zapala, personal de la Comisaría 22, y de la División Brigada de investigaciones de Zapala, de Cutral Co y de San Martín de los Andes, Además de Gendarmería de las Lajas y de Aluminé. “La verdad, todas las fuerzas se pusieron a disposición para poder encontrar esta persona que es bastante peligrosa”, señaló.

El presunto autor del homicidio quedó en prisión preventiva

Según el MPF, el delito que atribuyó la fiscal del caso a J.A.E. fue homicidio calificado por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas y agravado por el empleo de un arma de fuego, respecto de la víctima que falleció; y homicidio calificado por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas y agravado por el empleo de un arma de fuego, en grado de tentativa, respecto de la víctima que resultó herida.

Como medida cautelar, desde el MPF se requirió que J.A.E. quede detenido con prisión preventiva por un plazo de cuatro meses.

En cuanto a las otras dos personas que lo acompañaban al momento del ataque, continúa la búsqueda con el objetivo de imputarlos.

El juez de garantías que dirigió la audiencia, Ignacio Pombo, avaló la formulación de cargos y estableció el plazo de investigación en cuatro meses. Sobre el pedido de prisión preventiva de la fiscalía, lo respaldó, aunque por un plazo de un mes.