Así capturó la policía a un ladrón que terminó encerrado en el baño de una casa por su propietaria

La dueña del lugar escuchó ruidos, encontró al sujeto en el baño, lo encerró y llamó a la policía.

Un preocupante episodio de inseguridad vivió una pareja este sábado por la mañana en su vivienda ubicada en la Toma Evita de Plottier . La propietaria escuchó un fuerte ruido en el sector del living y se levantó para verificar qué sucedía, en ese momento se encontró con el ladrón en el baño. La mujer trabó la puerta , lo encerró en el baño y alertó de inmediato a la policía.

El hecho se registró esta mañana alrededor de las 7:13 , cuando la Comisaría Séptima recibió un llamado que alertaba sobre un intento de robo con un morador en el interior de una vivienda. Los efectivos se dirigieron hacia la vivienda, donde entrevistaron a la pareja y verificaron que el hombre se encontraba en el interior del baño.

Fuentes policiales en declaraciones a LM Neuquén explicaron: “Se recepcionó un llamado de un robo en proceso en la Toma Evita . Constituido el personal en el lugar, la propietaria indicó que escuchó un ruido fuerte en el living y encontró a una persona ajena a la vivienda en el baño. La propietaria cerró la puerta y la trabó para dar aviso a la comisaría”.

Los agentes acudieron al lugar y llevaron adelante la detención del sospechoso de 35 años. Los agentes informaron que se trata de una persona en situación de calle y con antecedentes policiales, aunque no detallaron el tipo de ilícito cometido. El hombre fue trasladado a la Comisaría 46º de Plottier, donde quedó demorado y a disposición de la Fiscalía interviniente.

Trabó la puerta y encerró al ladrón

“Se encuentra a una persona de sexo masculino, de 35 años de edad con antecedentes penales. El mismo se encuentra en situación de calle. A raíz del control que realiza la propietaria del inmueble no detecta faltante alguno, solo la rotura de una ventana de la vivienda un gran desorden en el baño” indicaron fuentes policiales.

Al parecer, el sospechoso habría roto una ventana de la vivienda y accedió al interior a través de esa apertura. Según indicó la propietaria de la casa, el hombre únicamente estuvo en el baño, ya que se registró desorden solo en esa parte del inmueble. En ese sentido la mujer advirtió que no faltaba ningún objeto o electrodoméstico.

Según informaron fuentes policiales, el hombre se encontraba alterado y presuntamente bajo los efectos del alcohol, ya que presentaba dificultades para expresarse con claridad. A raíz de que el sospechoso presentaba algunas lesiones y como parte del protocolo de detenidos, fue trasladado al Hospital de Plottier para el control médico policial y constatar las heridas del detenido.

La problemática de las entraderas violentas en Plottier

“En el interior de la vivienda estaban los moradores, una pareja. Ella se levantó ante los fuertes ruidos y automáticamente trabó la puerta del baño ante la presencia de esta persona en el interior. Tuvimos tres casos de entraderas así en Plottier, la diferencia es que en los otros prácticamente tomaron de rehenes a los moradores, por eso se diferencian” indicó el jefe policial.

Este episodio de inseguridad se diferencia de los otros ilícitos registrados recientemente en Plottier, ya que los tres casos de entraderas que tuvieron como víctimas a la intendenta Malena Resa, a un matrimonio de China Muerta y a una familia del barrio Caminos del Sol fueron protagonizados por grupos delictivos que tomaron de rehén a los moradores.

El hombre de 35 años fue trasladado al Hospital de Plottier para constatar lesiones.

En ese caso en particular, se trata de un intento de robo perpetuado por un único sujeto, en situación de calle y sin la utilización de arma de fuego u otro elemento. Finalmente, el hombre fue detenido y trasladado a la Comisaría 46 de Plottier, donde quedó a disposición de la Justicia.