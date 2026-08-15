Fuerte choque de una moto contra dos vehículos: el operativo se complicó al tratarse de una persona con discapacidad

El siniestro vial ocurrió sobre Ruta 7. El motociclista sufrió heridas graves y fue trasladado al Hospital.

La asistencia al motociclista se complicó debido a que el hombre es sordo y estaba en estado de shock.

Un impactante siniestro que involucró tres vehículos se registró anoche viernes 14 de agosto sobre la Ruta 7 que conecta Centenario- Cinco Saltos , cuando un motociclista chocó contra un auto y luego embistió a una camioneta de una empresa. El incidente le provocó heridas al motociclista, por lo que fue trasladado por los equipos de emergencia hasta el Hospital Natalio Burd para recibir asistencia médica.

El choque se registró minutos después de las 19:30 sobre la Ruta 7, a la altura de la zona de acceso al barrio Villa Obrera , sobre la calle Fernando Rivas. Allí por causas que son investigadas, un hombre de 55 años se movilizaba en una motocicleta Cf Moto 700 cc color negra cuando perdió el control del rodado e impactó con la parte trasera de un automóvil Volkswagen Voyage.

El siniestro continuó cuando el motociclista se desvió del camino y nuevamente chocó contra el frente de una camioneta Ford Ranger perteneciente a la empresa Etap. El impacto le provocó lesiones en diferentes partes del cuerpo y un fuerte golpe en la espalda del motociclista.

Según informó el medio local Centenario Digital, la asistencia al motociclista se tornó compleja en un primer momento, debido a que el conductor es sordo y no lograba comprender las indicaciones de las autoridades. Además, el impacto lo dejó en estado de shock, lo que dificultó aún más la comunicación con el hombre.

La tanque de nafta de la motocicleta comenzó a perder combustible, lo que motivó la intervención de los bomberos voluntarios.

El hombre sufrió heridas y un fuerte golpe en la espalda

Fue asistido por efectivos policiales de Tránsito Villa Obrera y los equipos de emergencia del Hospital Natalio Burd a cargo de la doctora Baralle, quienes lo trasladaron en ambulancia. Si bien en un primer momento se analizó una posible derivación al Hospital Castro Rendón de la capital neuquina, trascendió que el hombre evolucionó favoramente y recibió el alta médica.

El comisario Héctor Valdéz, jefe de la División de Tránsito local de la Policía, también intervino en el lugar mientras se realizaron las primeras actuaciones y se ordenó la circulación de los vehículos, que presentó importantes demoras con largas filas hasta la curva del Cpem 1.

La camioneta involucrada en el incidente pertenece a la empresa Etap.

Los agentes le realizaron los test de alcoholemia a los conductores del auto y de la camioneta, los cuales dieron como resultado negativo.

Tras una intervención de los bomberos voluntarios, se normalizó el tránsito

A raíz del impacto, la motocicleta sufrió importantes daños materiales en el frente y en uno de sus laterales. Incluso, el tanque de nafta comenzó a perder combustible lo que motivó la intervención de los bomberos voluntarios, una dotación acudió al lugar para neutralizar el líquido inflamable y retirar los plásticos de la calzada.

Finalmente, pasadas las 20 horas se normalizó la circulación vehicular en la zona y los rodados involucrados en el siniestro fueron retirados de la ruta.