Le encontraron droga a bordo de un colectivo, pero reconocieron su adicción y logró un fallo a su favor

Un neuquino que había sido apresado con marihuana oculta en frascos explicó que consumía durante su trabajo en una obra pública. Un informe social confirmó que era consumidor.

El hombre que enfrentó una causa por drogas había sido interceptado cuando viajaba en un micro.

Un neuquino de 33 años que fue detenido durante un viaje a la localidad de Aluminé desde esta capital estuvo muy cerca de terminar con una condena por narcomenudeo. Sin embargo, un informe social lo salvó.

La causa penal en contra del hombre con domicilio en calle Mascardi empezó a ser investigado por infracción a la Ley 23.737 a partir de un procedimiento que se concretó en la Ruta Nacional 22, en la zona de la báscula. Tras interceptar la marcha de un micro que cubría el trayecto entre Neuquén capital-Aluminé, los integrantes de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) hicieron un relevamiento del equipaje de los pasajeros y se vieron sorprendidos por un porta tensiómetro, debajo de una mochila.

A partir del hallazgo del objeto, los gendarmes se limitaron a pasar el escáner y el resultado fue contundente: ocultaba una sustancia sospechosa. Tras avanzar con la inspección, comprobaron que había dos frascos cubiertos con una toalla y, finalmente, encontraron la marihuana, por un peso aproximado de 180 gramos y, una balanza digital.

El sospechoso fue notificado de la apertura de una causa penal por narcotráfico y ante el juez federal de esta capital, aceptó declarar y aseguró que la droga hallada era para su consumo y de un compañero de trabajo.

En la vivienda del hombre de Centenario fueron secuestrados más de 900 gramos de marihuana.

De igual modo, fue imputado por tenencia simple de estupefacientes.

El proceso en su contra avanzó de manera rápida y en los últimos días, se definió. Desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) mostraron su decisión de cambiar la calificación y se le dio valor al descargo que hizo el sospechoso en su declaración.

El hombre, entre otras precisiones, explicó que aprovechó su franco para comprar la marihuana y llevarla a Villa Pehuenia, donde se encontraban trabajando junto a un amigo. Y apuntó que la balanza la llevaba para dividir por partes iguales la droga. Asimismo, aclaró que es consumidor desde los 15 años.

La fiscalía pidió su sobreseimiento

Pero más allá de los dichos del imputado, el informe que encargó el MPF para verificar su adicción confirmó esta situación y remarcó, además, que se encontraba trabajando como sereno.

En este marco, la fiscalía federal consideró que el hombre debía ser sobreseído.

A su turno, la defensa oficial acompañó la propuesta y el juez del Tribunal Oral Federal se limitó a homologarla.

Una decisión similar a la que benefició al hombre detenido en el micro fue adoptada con un trabajador del barrio Villa Ceferino, que enfrentó una causa por drogas a partir del hallazgo de 70 gramos de marihuana en su domicilio.

Debido a la escasa cantidad de droga y además, su reconocimiento de que era una persona adicta, la defensa impulsó un pedido de sobreseimiento.

El problema de las adicciones

Desde la fiscalía federal neuquina se remarcó la presentación por parte del imputado de un informe del hospital Castro Rendón donde hizo un tratamiento por sus adicciones a las drogas y el alcohol. Frente a esta situación, acompañó la postura del representante legal del imputado y requirió su sobreseimiento.

A su turno, el juez unipersonal del TOF se limitó a homologar el acuerdo presentado por la fiscalía y la defensa.