Candela Arizaga estuvo dos días consumiendo cocaína: "El suministro de la droga fue de Moyano"

El examen toxicológico de la novia de Facundo Moyano dio positivo de cocaína. El abogado de la joven brindó detalles sobre el "calvario" que vivió.

El abogado dio detalles estremecedores sobre el calvario que vivió la joven y apuntó contra el sindicalista.

En las últimas horas se conocieron nuevos detalles en relación al escándalo que protagonizó Facundo Moyano y su novia, la influencer Candela Arizaga . Según confirmaron, los exámenes toxicológicos dieron positivo de cocaína y habría sido suministrada por el exdiputado.

En diálogo con el programa Duro de Domar por C5N , Diego Storto , abogado defensor de Arizaga , brindó detalles estremecedores sobre el calvario que vivió la joven y apuntó directamente contra el sindicalista.

"Lo que me fue contando ella estaba shockeada, porque la situación que vivió esta chica no se la deseo a nadie", expresó describiendo como se encuentra su cliente.

"El suministro de la droga fue de Moyano. Hay un momento en que se quedan sin estupefacientes, y por medio de Moyano se contacta con una persona que será citada por la justicia", aseguró el letrado.

"Está escapando de Moyano"

"Ella no consume drogas desde antes de conocer a Moyano. Ella siente literalmente que está enamorada de él, pero con él empieza a consumir drogas. Mi clienta tomó cocaína. Es lo que hay en el análisis toxicológico. Estuvo dos días tomando cocaína", afirmó.

Respecto a los videos donde Candela aparece corriendo en la vía pública, el letrado indicó que es de gravedad la secuencia que captaron las cámaras de seguridad de la zona: "en el video está escapando de Moyano y del chofer de Moyano".

De igual manera, aclaró que su clienta no formalizó su testimonio ante los tribunales ya que no se encontraba en buen estado de salud.

Se conoció un nuevo registro de una cámara de seguridad que significa un elemento clave en la investigación.

"Ella no declaró en ningún lado. Solo habla con la Policía Federal pero eso es nulo, no tiene injerencia. Nunca prestó declaración. A los policías les dijo que sintió miedo cuando él se quiso abalanzar. Lo que va a ser el centro de la causa va a ser cuando esté en condiciones de declarar ante la justicia", explicó Storto.

Al finalizar hizo referencia a una posible situación de violencia hacia la joven. "No sufrió violencia física. Ella refiere haber sentido miedo. Cuando esté en condiciones de poder hablar bien conmigo, yo le voy a preguntar por qué sintió miedo, si pasó algo o si fue el 'mambo' por las drogas", concluyó.

Un nuevo video muestra a Facundo Moyano corriendo a su novia semidesnuda por la calle

En las últimas horas, se conoció un nuevo registro de una cámara de seguridad que se convierte en un elemento clave en la investigación.

En el video se observa el momento en que el exdiputado intenta retener a la influencer en la vía pública, instantes antes de que interviniera la Policía de la Ciudad, en el barrio porteño de Belgrano.

Al mismo tiempo, en la secuencia se muestra el momento en que Arizaga intenta subir a un colectivo, mientras el encargado del edificio que fue testigo del episodio, retiene a "Mafia", el bulldog francés que había salido junto a ella.

Moyano fue liberado en horas de la noche del martes, pero se confirmó que seguirá siendo investigado por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad -de su pareja - en un contexto de violencia de género.