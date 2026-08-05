Crisis diplomática entre Argentina y Brasil: ¿Habrá cambios para viajar o hacer trámites?

Tras los cruces entre Javier Milei y Lula da Silva, Brasil resolvió retirar a su embajador en Argentina. ¿Qué impacto puede tener la medida?

La crisis diplomática podría generar dudas sobre los viajes y trámites entre Argentina y Brasil.

La decisión de Brasil de retirar de forma definitiva a su embajador en Buenos Aires y dejar la representación diplomática en manos de un encargado de negocios profundizó la crisis bilateral con la Argentina y despertó una inquietud: ¿Puede haber cambios para viajar o realizar trámites?

En las últimas horas, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva también solicitó al embajador argentino en Brasil que regrese a Buenos Aires, una medida que elevó aún más la tensión diplomática y abrió interrogantes sobre el impacto que podría tener en la relación entre ambos Estados.

Ambas medidas tienen un enorme peso político: la degradación institucional implica mantener el contacto solo a través de encargados de negocios (un cargo diplomático menor), un gesto de protesta que es previo a una eventual ruptura total de relaciones políticas.

Sus efectos prácticos sobre el comercio y la vida cotidiana, sin embargo, son bastante más limitados de lo que podría suponerse.

Brasil es el principal socio comercial de la Argentina y ambos países mantienen un entramado de integración económica construido durante más de tres décadas, desde la creación del Mercosur. Por eso, especialistas en relaciones internacionales coinciden en que una rebaja del vínculo diplomático no implica automáticamente una paralización del comercio ni de los servicios consulares.

¿Qué implica para Argentina y Brasil la ausencia de un embajador?

En términos diplomáticos, un embajador representa personalmente al jefe de Estado de su país ante otro gobierno y mantiene un diálogo político permanente con las máximas autoridades.

Un encargado de negocios, en cambio, es un diplomático de carrera que queda al frente de la embajada cuando no hay embajador designado o éste fue retirado. La embajada sigue funcionando normalmente, pero pierde el máximo nivel de representación política.

En otras palabras, Brasil no rompió relaciones diplomáticas con la Argentina. La embajada permanece abierta, el personal continúa trabajando y los canales institucionales siguen existiendo, aunque con un nivel de interlocución considerablemente menor.

Dónde se sentirá el impacto de la crisis diplomática

La principal diferencia aparece en la política. Con un encargado de negocios disminuye el contacto directo entre presidentes y cancilleres; resulta más difícil negociar nuevos acuerdos bilaterales; las reuniones de alto nivel suelen postergarse; se ralentizan negociaciones sobre inversiones o proyectos conjuntos y aumenta el costo político para resolver conflictos comerciales futuros.

"No hay antecedentes": la respuesta de Brasil ante los agravios de Milei.

El comercio existente continúa, pero se vuelve más complejo construir nuevas iniciativas comunes.

¿Qué cambia para viajar o hacer trámites?

Otro punto a tener en cuenta es cómo impactará esta situación en quienes busquen viajar a Brasil o realizar trámites consulares.

Los consulados continúan funcionando normalmente. Eso significa que siguen realizándose los trámites:

emisión de visas (cuando correspondan).

asistencia a ciudadanos.

renovación de documentos.

legalizaciones.

certificaciones.

asistencia consular ante emergencias.

Las funciones consulares no dependen directamente de la presencia de un embajador. De hecho, en muchas oportunidades los consulados siguen operando con total normalidad incluso cuando existen fuertes crisis diplomáticas entre dos países.

Tampoco afectará al Mercosur esta situación, al menos en el corto plazo. Brasil y Argentina siguen siendo los dos socios más importantes del bloque y todas las instituciones del Mercosur continúan funcionando.

Brasil retiró su embajador de Argentina

El embajador de la Argentina en Brasil, Daniel Raimondi, vuelve al país, luego de la decisión del gobierno de Lula da Silva de rebajar el vínculo bilateral al nivel de “encargado de negocios”. Además de definir que su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, no volverá a la Argentina.

La decisión, según fuentes oficiales, no fue tomada por decisión de la Argentina, sino que responde a un expreso pedido que el canciller de Brasil Mauro Vieira le hizo al diplomático argentino cuando le entregaron la nota de protesta y le informaron que Bitelli, por el momento, no volvería a Buenos Aires.

La estrategia política de Brasilia posiblemente se concentre en fortalecer un sentimiento de nacionalismo y esquivar lo que puedan llegar a ser las declaraciones de los mandatarios más influyentes de la región en apoyo a Flavio Bolsonaro.

La cancillería de Brasil convocó inicialmente al embajador por las duras declaraciones del presidente Javier Milei contra Lula da Silva, al que tildó de “ladrón y presidiario”, en la ceremonia de proclamación de Flávio Bolsonaro, hijo mayor del exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro como candidato presidencial para las elecciones de octubre. En las que Lula buscará su cuarto mandato no consecutivo.

Luego volvieron a citarlo al Palacio de Itamaraty (el Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño), donde le transmitieron la decisión de reducir el nivel de representación, y que puede volver a la Argentina. La medidano implica una expulsión ni una declaración de persona non grata. Aunque representa una nueva señal del deteriorode la relación entre ambos países.