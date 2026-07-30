Dolor en Brasil: murió un exjugador de Botafogo aplastado por un muro en medio de un temporal

El exjugador tenía 41 años y murió junto a otra persona que lo acompañaba. Quién era y a qué se dedicaba.

En Brasil se dio a conocer una noticia que conmovió en el mundo del fútbol. Tássio Maia dos Santos , exjugador de Botafogo , fue confirmado como una de las personas muertas en consecuencia del derrumbe de un muro en Santa Teresa, Río de Janeiro.

Según dieron a conocer en el prestigioso medio brasileño O Globo , la víctima fatal se encontraba con su amigo Vandré Cordeiro, quien también murió en el accidente registrado en la calle Doutor Júlio Otoni . Entre la información, confirmaron que el derrumbe se debió a un la caída de un muro por fuertes vientos, que superaron 100 km/h, y fueron registraron este miércoles.

En las redes sociales aparecieron distintos videos que registraron el momento de la tragedia. "Otras cuatro personas también pasaban por el lugar, al menos una de ellas un niño. Tras el derrumbe, salieron corriendo y pronto quedaron cubiertas por una nube de polvo", reveló el medio mencionado anteriormente sobre el accidente.

Tássio, ex-jogador do Botafogo, é uma das vítimas de desabamento de muro no Rio. Ex-atleta tinha 41 anos e era sócio de casa de eventos em Santa Teresa, bairro onde incidente ocorreu Leia mais em https://t.co/kc0EgFvcAd pic.twitter.com/xDTlvAOJi9 — Folha de S.Paulo (@folha) July 30, 2026

La trayectoria de Tássio

El jugador tuvo una carrera profesional que inició en 2002 y tuvo su final en 2019. En ese período, fue un trotamundo: Villa Rio (Brasil), Varzim (Portugal), Volta Redonda, Portuguesa-SP, Tombense, Figueirense (Brasil), Busan I'Park (Korea), Anag. Epanomis (Grecia), Loko Plovdiv y CSKA Sofia (Bulgaria), Boa Esporte, Bragantino (Brasil), WH Zall (China), Botafogo (Brasil), Hatta Club, Ajman Club (Emiratos Árabes Unidos), Bangu-RJ (Brasil), Saprissa (Costa Rica), Madureira y Ferroviário (Brasil).

Luego de se retiro oficial de las canchas, el exjugador se dedicaba a la gestión de un salón de eventos en el mismo barrio que perdió su vida.

El comunicado de Botafogo

El Botafogo fue un club importante en su vida. Llegó a él en 2015 y disputó seis partidos, en los cuales anotó tan solo un gol. Conocida la noticia, el club emitió un duro comunicado: "Con inmenso pesar, el Botafogo lamenta el fallecimiento del exatleta Tássio Maia dos Santos, quien vistió nuestra camiseta en el año 2015, a los 41 años. Tássio fue víctima del derrumbe de un muro durante la fuerte ráfaga de viento que azotó Río de Janeiro, este miércoles. En este momento de dolor, el Club expresa su solidaridad a los familiares, amigos y a todos los que convivieron con Tássio. Descanse en paz."