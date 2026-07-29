Conmoción en Andacollo por el hallazgo de un hombre muerto en su casa: tenía heridas en todo el cuerpo

El cuerpo de la víctima presenta lesiones en el tórax, cabeza y pie, pero la puerta de la casa no estaba forzada. Fiscalía ordenó la autopsia para establecer las causas de la muerte.

La vivienda no presentaba signos de ingreso forzado pero el cuerpo de la víctima tenía lesiones en la cabeza, pie y tórax.

Un hombre fue encontrado muerto en su vivienda de Andacollo y las extrañas circunstancias en las que fue hallado el cuerpo generaron el inicio de una investigación para conocer los motivos de deceso. El cuerpo de la víctima presenta lesiones en diferentes lugares como en el tórax, cabeza y pie .

El hallazgo del cuerpo provocó conmoción en la localidad del Norte Neuquino , que sufrió dos muertes en la misma semana, con el incidente vial que le costó la vida a Teresa Muñoz , la mujer de 70 años que falleció producto de las lesiones tras ser chocada por una motocicleta.

El descubrimiento sucedió durante la jornada del martes, poco después del mediodía, cuando familiares advirtieron que hacía aproximadamente tres días que no tenían contacto con el hombre. Tras golpear la puerta reiteradas veces en la vivienda sin obtener respuesta, solicitaron la intervención policial.

El Coordinador operativo de la Dirección Seguridad Alto Neuquén, Mariano Jara en diálogo con Radio 7 explicó: “Se concurre conjuntamente con la familia al domicilio y al llamar no fuimos atendidos. Por tal motivo, la Policía fuerza la puerta de ingreso y en el interior se ve que había un masculino sin vida”.

Durante las primeras pericias, los agentes constataron que el cuerpo presentaba lesiones en distintas partes del cuerpo como en el tórax, el cráneo y cortes en uno de los pies. Fiscalía ordenó el resultado de la autopsia para establecer las circunstancias del fallecimiento y determinar si existió o no la intervención de terceros.

La víctima tenía lesiones en distintas partes del cuerpo.

Los agentes calificaron al caso como hecho complejo

“El cuerpo fue levantado para realizarle la autopsia para ver si nos puede dar algún elemento más que nos conduzca a qué sucedió realmente. El hecho fue tomado como hecho complejo” indicó Jara.

Pese a las lesiones, la vivienda no presentaba signos de violencia ni de ingreso forzado. Según el jefe policial, esta situación le sumó complejidad al caso, ya que el inmueble estaba cerrado con llave desde el interior y refuerza la hipótesis de que la víctima haya permitido el ingreso de una persona de su confianza.

El caso fue calificado como hecho complejo.

El cuerpo tenía lesiones pero el ingreso no estaba forzado

“El cuerpo de la víctima presenta algunas lesiones en la parte del tórax, en la cabeza y algunos cortes en la parte del pie. Eso es lo que se está trabajando y recabando indicios, con la toma de la mayor cantidad de testimonios que nos conduzcan para ver lo que hacía esta persona” agregó el comisario.

Los agentes comenzaron con la recolección de los testimonios a familiares, amigos y personas cercanas a la víctima para establecer los movimientos previos al fallecimiento. El cuerpo fue retirado durante la noche y trasladado a la morgue judicial para efectuar la autopsia, cuyo resultado será determinante para conocer la causa de muerte y evaluar si las heridas tienen relación con el deceso o si fueron provocadas por otra persona.