El gremio expresó su pesar por el fallecimiento de la mujer y acompañó a sus familiares, amistades y compañeros de trabajo en este difícil momento.

Dolor por la muerte de una trabajadora del CDI Belén: el mensaje de despedida de ATE.

La comunidad del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Belén atraviesa horas de profundo dolor por la muerte de Zulema Painepe , trabajadora de la institución. La noticia fue comunicada a través de las redes sociales de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), desde donde expresaron sus condolencias y acompañaron a sus seres queridos.

“Con profundo pesar despedimos a la compañera Zulema Painepe, trabajadora del CDI Belén”, señalaron desde la organización gremial en una publicación difundida en las últimas horas.

El mensaje estuvo acompañado por palabras de afecto y contención para todas las personas que compartieron distintos momentos de su vida. “Acompañamos a su familia, amistades, compañeros y compañeras en este difícil momento, haciendo llegar nuestras más sinceras condolencias”, agregaron.

La muerte de Zulema generó tristeza entre quienes formaron parte de su entorno laboral y personal. Su fallecimiento golpeó especialmente a la comunidad del CDI Belén, un espacio en el que trabajadores y trabajadoras acompañan diariamente a niños, niñas y familias.

Desde ATE eligieron recordarla como compañera y transmitir públicamente su acompañamiento ante una pérdida que enluta a toda la institución. La sentida despedida finalizó con la expresión “Que en paz descanse”.

Hasta el momento no se brindaron detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento. El comunicado estuvo centrado en despedir a la trabajadora y acercar un mensaje de respeto, solidaridad y afecto a sus familiares, amistades y compañeros.

Otro fallecimiento que conmovió a la comunidad educativa y cultural de Neuquén

La muerte de una entrañable artista, el pasado sábado, conmocionó a la comunidad, especialmente en el ámbito cultural, por sus obras, sus exposiciones, su como así también por su función de educadora en la ciudad de Neuquén. Se trata de Julieta Sacchi, cuyo fallecimiento deja un profundo dolor entre sus familiares, amigos y colegas, quienes la recordaron en redes sociales.

Desde el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) expresaron su profundo pesar por su fallecimiento. “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Julieta Sacchi, reconocida artista, gestora y docente neuquina, cuya trayectoria dejó una huella significativa en la comunidad cultural y educativa de nuestra ciudad”, subrayaron.

Aten también tuvo sentidas palabras por el fallecimiento de la artista neuquina. "Desde Aten expresamos nuestra profunda tristeza por la partida de nuestra compañera Julieta Sachi", manifestaron. E indicaron que: "Julieta fue una militante reconocida en cada escuela donde dejó su imborrable huella. Acompañamos a Juanse y a sus hijxs en este momento de tanto dolor".

Desde la mutual Muten, de las trabajadoras y trabajadores de la educación, la recordaron. "El dolor es aún más profundo cuando se va una compañera joven, luchadora, madre, artista comprometida y amiga como vos. Vamos a extrañar tu sonrisa y tu forma, siempre optimista, de mirar el mundo", escribieron.

"Militante de los derechos humanos, de la justicia social y activa partícipe de las acciones de Muten. Hasta siempre Julieta Sacchi, mujer ejemplo. Abrazamos a sus familiares y a quienes tuvieron la gran satisfacción de conocerla", expresaron.