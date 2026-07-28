Se negó a declarar la mujer detenida por la muerte de su hija: podría cambiar la carátula del caso

Lucia Sosa no respondió las preguntas del fiscal Calderón. Se espera que esta tarde su hijo de 4 años sea entrevistado en cámara Gesell.

Se negó a declarar Lucía Sosa por la muerte de su hija de 2 años.

Se negó a declarar la mujer detenida por la muerte de su hijita de 2 años en Villa GesellEn las últimas horas se conoció la detención de Lucia Sosa, acusada por la muerte de su hija de 2 años en Villa Gesell . Este martes, la mujer se negó a prestar declaración ante el fiscal Juan Pablo Calderón durante la audiencia indagatoria.

Frente a esta situación, la Justicia analiza si corresponde modificar la imputación y acusarla de homicidio agravado por el vínculo . Actualmente, Sosa se encuentra acusada de abandono de persona seguido de muerte agravado.

La investigación continuará con otras declaraciones relevantes durante los próximos días. Esta tarde será entrevistado en cámara Gesell el hijo de cuatro años de Sosa y de Daniel Aguirre , quien permanece bajo resguardo en un instituto de menores.

Además, para este miércoles está prevista la declaración testimonial de Lucas Ruiz, de 17 años, otro de los hijos biológicos de Sosa, quien fue adoptado por otra familia años atrás.

Qué implica el cambio de carátula por la muerte de la nena de 2 años

Los investigadores sostienen, entre las alternativas, la hipótesis de un homicidio agravado por el vínculo, una figura que contempla la prisión perpetua. En cambio, la calificación actual tiene una pena máxima de 20 años.

A la espera de los informes forenses y la declaraciones de los menores de edad, la fiscalía evalúa si existen elementos suficientes para elevar la imputación.

"La investigación sigue con múltiples medidas de suma importancia", destacaron y explicaron que entre ellas se encuentran pericias psicológicas y psiquiátricas, sumado a estudios complementarios de autopsia (tóxicos e histopatología).

Antecedentes

Por otro lado, la Justicia busca reconstruit la causa en la que estuvo imputada en Mar del Plata junto a su ex pareja, Javier Picard. En aquel entonces resultaron absueltos por las muertes de sus hijas Candela de cinco meses y Jazmín de 11 meses, ocurridas en 2013 y 2016, respectivamente.

En aquel momento, ella y quien era su pareja en ese entonces abandonaron la casa en la que vivían y permanecieron varios días ocultos, mientras eran intensamente buscados. Sin embargo, una semana después, se entregaron.

Por esa causa estuvieron detenidos durante casi dos años y siempre sostuvieron su inocencia. Pero el expediente tuvo una fuerte repercusión pública.

La autopsia contradijo la versión de la madre sobre lo ocurrido

El caso de Isabella generó gran conmoción en Villa Gesell. Lucía Sosa había llevado a su hija el lunes al Hospital Municipal Arturo Illia sin signos vitales y aseguró que la nena había broncoaspirado mientras tomaba la mamadera.

Sin embargo, la autopsia reveló que la muerte fue consecuencia de una hipoxemia. Es decir, una falta de oxígeno en sangre provocada por una asfixia obstructiva, que derivó en un paro cardíaco.

Habló la pareja de la mujer detenida por la muerte de su hija de 2 años: el relato del trágico día

Este lunes por la noche tras la detención de Sosa, su pareja, Daniel Aguirre, habló ante la prensa y contó lo ocurrido aquel trágico día en el que murió su hija.

"Llegué de trabajar a las 14.30 y me encontré con que la nena estaba tirada en la cama. La tomé en mis brazos y salí corriendo por el pasillo hasta el taller, que había una camioneta. Le pedí por favor que llevara a mi nena al hospital", reveló.

Según su versión, le tomó el pulso a la bebé antes de pedir ayuda. "Sinceramente sentí que ya no tenía latidos", afirmó. El hombre, quien se definió como un "laburante" que se levanta a las 5 de la mañana, expresó que estos últimos seis días fueron "un infierno" para él y su familia.

Respecto a cómo se encontraba Sosa cuando la bebé no respondía, dijo que la notó nerviosa "porque la criatura no reaccionaba". "Yo no sabía absolutamente nada de los antecedentes que ella tenía en Mar del Plata", sumó.