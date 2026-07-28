Alerta por el "squeezy": piden retirar un juguete viral que contiene una sustancia cancerígena

Es usado por menores de edad y desde la Cámara del Juguete pidieron dejar de venderlo en todo el país. Ya fue prohibido en otros países.

En la presentación judicial se solicita el "retiro inmediato" del producto de todo el territorio nacional.

Un juguete conocido como "squeezy" , sensorial y antiestrés para los más chicos, fue denunciado por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) para que se retire del mercado al advertir que podría contener una sustancia cancerígena.

En la presentación judicial, realizada ante la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, se solicita el "retiro inmediato" del producto de todo el territorio nacional.

Se trata del Squeezy Dumpling , un juguete con forma de empanada asiática que, según expuso la entidad, contiene benceno en concentraciones peligrosas.

Según explicó la entidad, el benceno es una sustancia cancerígena reconocida que puede ingresar al organismo a través de la piel durante la manipulación habitual del juguete, sin que sea necesario que los niños se lo lleven a la boca.

Cuál es el juguete viral que pidieron retirar de la venta

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete advirtió que se trata una figura de plástico presentada en envase tipo canasta de vaporera, producto que ya fue retirado del mercado en el Reino Unido.

El benceno se encuentra en una concentración de 20 mg/kg, cuatro veces por encima del límite legal de 5 mg/kg en su capa exterior.

El juguete no cumple con los requisitos básicos

Desde la Cámara explicaron que la denuncia se basa en alertas emitidas por el sistema europeo Safety Gate, que monitorea productos no alimentarios peligrosos, y por la Office for Product Safety and Standards (OPSS) del Reino Unido.

Según indicaron, esos criterios de seguridad son equivalentes a los que se aplican en la Argentina, al igual que las normas de otros organismos internacionales de referencia.

El presidente de la entidad Matías Furió, resaltó la importancia de tener en cuenta la peligrosidad del juguete en el marco de la celebración del Día de las Infancias, que en el país tendrá lugar el próximo 16 de agosto.

La denuncia formal implica que las autoridades nacionales deben evaluar el retiro inmediato del "Squeezy Dumpling" del mercado. La preocupación central se fundamenta tanto en la peligrosidad química comprobada como en la ausencia de datos que permitan rastrear la responsabilidad en caso de incidentes.

En el mercado argentino se verificó que el producto no cumple con requisitos básicos: carece de Marcado de Conformidad, no exhibe los datos del importador ni advertencias de seguridad en castellano. Esta ausencia fue señalada como una falta grave, ya que impide identificar responsables ante eventuales daños.

"Le pedimos a cada padre y madre que, antes de comprar cualquier juguete, miren el envase. Un juguete seguro y legal tiene que tener tres cosas: los datos del importador responsable -nombre, razón social y CUIT-, todas las advertencias escritas en castellano, y el Marcado de Conformidad, que es el código QR con las siglas AR y dos tildes”, enumeró Furió.

"No importa si el juguete se ve lindo, si es viral en redes o si el precio es tentador: sin esos datos, no hay nadie que responda si algo le pasa a su hijo", advirtió a los padres.

El benceno, químico registrado en el squeezy, puede producir irritación en la pie, los ojos y vías respiratorias ya sea por contacto o por inhalación.

A largo plazo, la exposición prolongada a esta sustancia altamente tóxica y cancerígena incrementa el riesgo de daños graves en la médula ósea y enfermedades como la leucemia.