Dos minutos de angustia en la playa: así fue el dramático rescate de un socorrista novato a un nene de 10 años

El hecho ocurrió en la costa de Santa Cruz, California. El chico fue sorprendido por un repentino cambio en el mar. Un testigo filmó la secuencia.

El rescatista de 16 años se convirtió en héroe en la playa donde se encuentra transitando su primera temporada de trabajo.

Un joven guardavidas salvó la vida de un niño de aproximadamente 10 años que fue arrastrado por un violento y repentino oleaje en una playa de California, en Estados Unidos . La secuencia completa del rescate fue registrada en video por un testigo que se encontraba en el lugar tomando fotografías.

El operativo de emergencia se desencadenó durante la tarde del último sábado en la playa Seabright, ubicada en la ciudad costera de Santa Cruz, cuando el pequeño fue sorprendido por el cambio en las condiciones del mar .

El rescatista de 16 años , quien se encuentra transitando su primera temporada de trabajo , se arrojó al agua tras ser alertado por los presentes y nadó entre las olas hasta alcanzar al menor.

Una vez que pudo tomar contacto con la víctima, la sujetó con firmeza y comenzó la maniobra para retornar a la orilla del balneario. A pesar de los repetidos golpes de las olas que dificultaban la flotabilidad y la movilidad, logró sobreponerse y concretar la maniobra con éxito, después de dos minutos de angustia y desesperación.

Durante el desarrollo del salvataje, algunos veraneantes e integrantes del público también intentaron ingresar al mar para brindar asistencia al socorrista y al menor, pero la fuerza del agua también terminó impactándolos contra la costa.

WOW. Child Dramatically Rescued in Santa Cruz yesterday



A 16yr old Lifeguard went VIRAL for the rescue, exhibiting STUNNING lifesaving skills



As onlookers attempted to help, they too were almost swept away, the young lifeguard telling them to save themselves pic.twitter.com/atvNEa4exW — FoxyFarmer (@GardensR4Health) July 27, 2026

En paralelo, otro guardavidas acudió en apoyo para asegurar la zona y completar el traslado hacia la arena. Las autoridades sanitarias y de seguridad informaron oficialmente que ninguna de las personas involucradas sufrió heridas de gravedad.

El joven socorrista de 16 años retomó sus tareas operativas en la playa al día siguiente de concretar la asistencia.

“Todo cambió en un instante”, qué dijo el testigo del incidente en la playa

Scott Vander Dussen, residente local que filmó el hecho, relató el inicio del incidente ante la cadena CBS News Bay Area. “Oí cómo rompían las olas contra la orilla, miré hacia afuera y solo vi una cresta que retrocedía", indicó.

Esa observación le permitió detectar un potencial peligro y, ante ese panorama, decidió avisar de inmediato al personal de vigilancia.

"No diría que las olas estuvieran tranquilas, pero eran las esperadas, con un ritmo y una intensidad normales", comentó, antes de remarcar que “todo cambió en un instante”.

Scott Vander Dussen, un fotógrafo local, filmó el hecho pero también dio aviso inmediato al personal de vigilancia de la playa.

En ese sentido, agregó: “A mucha gente la tomó por sorpresa. Lamentablemente, este joven se vio superado y arrastrado por la corriente en cuestión de segundos. Me alegra que el desenlace fuera positivo. Estoy seguro de que, si los socorristas no hubieran estado allí, él no habría regresado a casa esa noche".

El fotógrafo elogió el desempeño del rescatista adolescente durante los momentos de mayor resistencia contra la corriente. "Se notaba que tenía un agarre de gorila y que impedía que aquel joven fuera arrastrado aún más mar adentro. Siempre que tenía oportunidad, se veía que avanzaba hacia la orilla", aseguró.

“El océano tiene mucho poder”: la advertencia de las autoridades

El jefe de guardavidas del sistema de Parques Estatales de Santa Cruz, Bryan Kine, manifestó que “el océano tiene mucho más poder que cualquier ser humano” y destacó que “sin duda demuestra su fuerza de vez en cuando”.

El responsable del área confirmó que la dotación de seguridad costera debió intervenir en más de 25 emergencias similares durante esa misma jornada de sábado debido a las corrientes de fondo.

"Si no hubiera habido socorristas en la playa, ¿cuántas de esas personas no habrían podido regresar a casa con sus familias?", dijo Kine.

Un segundo guardavidas acudió en apoyo para completar el traslado del nene hacia la playa de California.

En relación con el comportamiento del público ante los rescates, el funcionario remarcó la importancia de dejar la tarea en manos de los profesionales. "Agradecemos su disposición a ayudar, pero a menudo descubrimos que eso genera más problemas", añadió.

Por último, el supervisor describió la complejidad técnica a la que se enfrentan las patrullas en la franja costera de California en esta época del año. "Ahora mismo hay un oleaje muy, muy fuerte, así que incluso para nosotros es todo un reto, con el agua hasta las rodillas o la cintura cuando hay tanta corriente", dijo.