El secreto que solo comparten Japón, Islandia y Copahue está en Neuquén

Caviahue-Copahue es uno de los destinos más elegidos en la temporada invernal y este 2026 tiene un balance muy positivo. Según confirmó el área de Turismo de la Municipalidad, la primera semana de las vacaciones de invierno dejó un promedio de ocupación del 60% en los establecimientos habilitados del destino. Es un número que las autoridades locales consideran alentador, teniendo en cuenta que la nieve tardó en llegar este año.

Para la segunda semana, las expectativas fueron todavía más optimistas, con una ocupación estimada de más del 70%, impulsada por el pronóstico de nuevas nevadas para los próximos días, algo que en la zona cordillerana implica como el principal motor de atracción turística.

"Estamos muy contentos con el movimiento turístico registrado hasta el momento. La nieve se hizo esperar, pero llegó, y las nuevas nevadas anunciadas para esta semana sin dudas potenciarán aún más la llegada de visitantes y permitirán disfrutar del destino en su máxima expresión", señalaron desde el área de Turismo de la Municipalidad de Caviahue .

En cuanto a la oferta turística, Caviahue-Copahue cuenta con el Centro de Esquí Caviahue Ski Resort, reconocido por la calidad de su nieve polvo y por sus propuestas pensadas para disfrutar en familia. Se trata de uno de los principales atractivos de la temporada invernal en la provincia, y este año llega reforzado por las nevadas de las últimas semanas.

Nieve, termas y aventura, el combo que distingue al destino

A esa oferta se suma una de las experiencias más distintivas del destino. Termas Nieve, una propuesta que, según remarcaron desde el municipio, solo puede vivirse en tres lugares del mundo como Japón, Islandia y Copahue.

Se trata de la posibilidad de disfrutar de aguas termales mineromedicinales al aire libre, rodeadas de un paisaje completamente nevado, en una combinación de bienestar, naturaleza y aventura que la zona explota como sello propio. La experiencia se completa con paseos en motos de nieve, el ascenso al volcán Copahue con raquetas y una propuesta gastronómica de montaña pensada especialmente para quienes eligen esta actividad.

La agenda de actividades no se agota ahí. El destino ofrece además caminatas con raquetas de nieve, esquí de fondo, recorridos en vehículos especialmente adaptados para transitar sobre la nieve —como los tradicionales cuatro por cuatro con oruga— y excursiones a los principales atractivos naturales de la zona, entre los que se destacan el Salto del Agrio, distintas cascadas y el Puente de Piedra, tres de los paisajes más fotografiados por quienes visitan la cordillera neuquina en invierno.

A todo este abanico de propuestas se suma la oferta gastronómica local, con platos típicos de la región, sabores patagónicos y productos de la zona que buscan completar la experiencia turística con una impronta de identidad local. Desde el municipio remarcaron que la combinación de nieve, aguas termales y gastronomía es lo que posiciona a Caviahue-Copahue como una alternativa distinta dentro de la oferta invernal de la Patagonia.

La mirada puesta en agosto y la Fiesta Provincial de la Nieve

Desde el área de Turismo municipal remarcaron las excelentes expectativas para lo que resta de la temporada y adelantaron que ya trabajan en la organización de las actividades previstas para agosto, mes en el que se celebrará la 15° Fiesta Provincial de la Nieve, uno de los eventos más convocantes del calendario invernal de la provincia.

La agenda confirmada

1/8:* Rugbyxtreme, en el Centro de Esquí Caviahue Ski Resort, un evento deportivo al aire libre.

8/8, 16 hs: Actividades familiares, con competencias y propuestas recreativas para los más chicos, además de chocolate caliente para compartir.

15/8, 20 hs: Fiesta nocturna al aire libre "Avalancha", en el estacionamiento del centro de convenciones, con DJ, barra de tragos, escenografía, sorteos de regalos y gastronomía.

15 y 16/8: Trail del Agrio, un evento deportivo de montaña que combina running y paisaje natural.

Con estos números y esta agenda, desde el municipio remarcaron que Caviahue-Copahue continúa consolidándose como uno de los destinos más elegidos de la Patagonia para disfrutar de la temporada invernal, y aseguraron que seguirán trabajando para sostener ese nivel de convocatoria durante las semanas que quedan por delante.