Le dio más de 80 golpes a su jefa en una pastelería y el brutal ataque quedó grabado

El hecho ocurrió tras una discusión por el cobro de una liquidación. La empresaria sufrió la fractura de su nariz, mientras que el agresor quedó libre.

Las imágenes de las cámaras de vigilancias del comercio muestran los golpes del agresor hacia la dueña.

Una discusión por el cobro de la liquidación tras un despido terminó con un empleado propinándole más de 80 golpes a la dueña de una pastelería en Bogotá, Colombia . La agresión física entre el trabajador, que fue detenido y luego liberado, y la comerciante, que tuvo que ser hospitalizada, quedó registrada en las cámaras de seguridad del local.

El acusado es Jesús Acosta Lizardo , un hombre de nacionalidad venezolana y 45 años que, según medios colombianos, trabajaba allí desde hacía dos semanas tras responder a un aviso en Facebook.

La dueña del local, María Quevedo , le pidió que no volviera más debido a conductas que la incomodaron , entre ellas que el empleado le comentara que se había memorizado la patente de su auto.

Sin embargo, al ser echado, el hombre exigió que le pagaran en ese mismo momento el dinero por los días trabajados, pero la comerciante le respondió que el sueldo y la liquidación se los abonaría a fin de mes, tal como estaba acordado. Esa respuesta desató la reacción del trabajador, quien le dio un primer puñetazo en la cara.

Las imágenes de una de las cámaras de vigilancias del comercio muestran cómo el agresor la derriba y la arrastra del pelo hacia la cocina para continuar la golpiza en la cabeza, el rostro, el abdomen y la espalda, lejos de la vista de los peatones.

Una agresión extensa y salvaje: cómo lograron detener los golpes

El ataque ocurrió a las 8:36 de la noche del jueves 23 de julio en el establecimiento de la zona histórica de Usaquén. En el sector de la cocina, una segunda cámara continuó grabando la secuencia.

La víctima logró impactar con sus pies una mesa con cristalería, generando la rotura de materiales cuyo ruido alertó a los dueños del restaurante vecino. Los comerciantes vecinos se acercaron al local de la calle 119B, retiraron a la mujer y bajaron la reja de acceso para mantener encerrado al hombre, que a esa altura ya parecía haber tomado noción de la gravedad de su actitud, hasta la llegada de las patrullas.

Esto es horrible.

En Colombia no podemos seguir normalizando la violencia contra las mujeres.

Las cámaras de seguridad de una pastelería en la localidad de Usaquén, Bogotá, registraron una brutal agresión contra la propietaria del establecimiento.

Las imágenes muestran cómo… pic.twitter.com/Cm0VZJW7Dk — Claudia Romero Nader (@ClauRomeroNader) July 26, 2026

Agentes del CAI Santa Bárbara concretaron la detención en flagrancia del sujeto y lo trasladaron a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Paloquemao.

La empresaria, en tanto, fue ingresada en la Clínica Reina Sofía con diagnóstico de fractura de tabique nasal, lesiones múltiples en extremidades y cuero cabelludo, otorgándosele una incapacidad médica de 20 días.

El procedimiento quedó bajo la órbita de la Patrulla Púrpura de la Policía Metropolitana de Bogotá y la causa recayó en la Fiscalía 212. A pesar de la aprehensión inicial, el individuo recuperó la libertad en las horas posteriores.

Un testigo declaró al canal CityTV sobre el estado de la agredida: “La vimos a ella inflamada, el ojo morado, la nariz como con una fractura, la nariz inflamada. Ella nos cuenta que no fue tan grave en la cara como pudo haber sido, porque ella todo el tiempo se cubrió la cara”.

Qué dijo la víctima del ataque

En entrevistas concedidas a El Tiempo, la propietaria del comercio detalló los intercambios previos y las conductas detectadas antes del ataque físico.

“Decía que se había aprendido la placa de mi carro y que estaba muy bonita, pero que no me preocupara porque no lo iba a decir delante de los clientes”, contó la mujer.

Respecto al momento exacto en que se inició el ataque en el mostrador, Quevedo precisó: “Primero me dijo: ‘Si quiere, no vuelvo’. Y luego: ‘¿Usted me garantiza que me va a pagar?’. En ese momento me dio un golpe violento en la cara”.

El atacante golpeó y arrastró a la mujer por todo el negocio en Bogotá, Colombia.

Asimismo, la comerciante dio cuenta de las frases expresadas por el hombre durante el desarrollo de la golpiza en el suelo: “Él me gritaba: ‘La voy a matar, maldita, perra h.p., la voy a matar’. Por eso temo por mi vida”.

En relación con el daño físico provocado y la afección a sus tareas operativas, la empresaria concluyó: “Me dieron una incapacidad de 20 días. Tengo más de 80 golpes y laceraciones en todo el cuerpo y en mis manos, que son mi herramienta de trabajo. Me arrancó parte del pelo”.

El reclamo del alcalde por la libertad del agresor: “Es inexplicable”

La excarcelación del imputado motivó un pronunciamiento público del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien manifestó su postura a través de su cuenta oficial de X.

“Es inexplicable que este hombre haya quedado en libertad. A pesar de que la Secretaría de Bogotá y la Policía Metropolitana de Bogotá actuaron a tiempo y con contundencia, y este salvaje fue capturado, luego, inexplicablemente, fue dejado en libertad”, expresó Galán.

Comerciantes vecinos se acercaron al local, retiraron a la mujer y bajaron la reja de acceso para mantener encerrado al hombre.

El jefe del ejecutivo municipal añadió que la resolución judicial compromete la integridad física de la denunciante: “Esta decisión es inaceptable y pone en claro riesgo a la víctima”.

Finalmente, el mandatario solicitó una revisión en la carátula de las actuaciones iniciadas por la Fiscalía: “Les pido a las autoridades, de manera respetuosa pero clara, que como hemos solicitado, se cambie el tipo penal de lesiones personales por el de tentativa de feminicidio, se imponga medida de aseguramiento contra el victimario mientras continúa el proceso, y se tengan en cuenta las anotaciones previas que tiene el agresor”.