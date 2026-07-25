Tensión en barrio 7 de Mayo: escrache en la casa del imputado por pegarle a un perro con un hierro

Manifestantes se reunieron, en la tarde de este sábado, frente a la vivienda del hombre que cometió maltrato animal. Fue imputado y deberá realizar trabajo comunitario.

La condena a realizar trabajo comunitario al hombre que le pegó con un hierro a un perro provocó cierto malestar en un sector de la comunidad. Este sábado, comenzó a reunirse un grupo frente a la vivienda del hombre que cometió maltrato animal para realizarle un escrache .

Algunos manifestantes arrojaron piedras sobre las aberturas de la casa, ubicada en el noroeste de la ciudad, mientras que otros pintaron las paredes con consignas alusivas al maltrato que ejerció el condenado.

Con el paso de las horas, fueron más las personas que se nuclearon frente a la vivienda en repudio al violento accionar del hombre como a la leve condena que recibió.

Momentos de tensión se vivieron en la esquina dado que un grupo de vecinos o familiares del agresor intentaron amedrentar a los manifestantes y un movil policial se acercó a la zona. "Los vecinos de vuelta están buscando roña, se ve que son familiares y vienen a pelar. Ya le pegaron a la Policía esos mismos vecinos", señaló una de las concurrentes al escrache.

Cómo se detectó el maltrato

Este hombre que golpeó brutalmente a un perro con un caño de hierro de casi un metro quedó detenido esta semana tras un allanamiento realizado en su domicilio por parte de la Policía provincial. El hecho ocurrió días atrás en plena calle y fue captado por las cámaras de seguridad del oeste neuquino.

La causa se inició de oficio tras el hecho ocurrido el pasado 12 de julio, cuando operadores del Centro de Monitoreo Urbano detectaron, mediante las cámaras de seguridad ubicadas en calles del noroeste de la ciudad, a un hombre que agredía violentamente con una estructura de hierro a un perro que se encontraba en la vía pública.

Este último jueves, el acusado fue imputado por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y se le impuso una Suspensión de Juicio a Prueba (probation) mediante la cual deberá realizar trabajo comunitario, hacer una donación a una ONG de cuidado de animales y capacitarse en bienestar animal, además de cumplir una serie de pautas de comportamiento.

La formulación de cargos la realizó el asistente letrado Luciano Vidal, en una audiencia en la que estuvo acompañado por la abogada querellante Andrea Ferracioli, de la ONG “Profesionales y activistas en derechos de los animales”.

El hecho atribuido al imputado, identificado como P. M. A. V, fue que el 12 de julio pasado golpeó con un fierro a un perro de tamaño mediano y pelaje marrón. La agresión la cometió alrededor de las 13.45, en un sector de la vía pública de la capital provincial.

El imputado “salió de su domicilio llevando en su mano un hierro de aproximadamente un metro de longitud y se dirigió hacia donde estaba el animal”, según detalló Vidal. Al acercarse al perro, “le propinó un primer golpe en la zona de la cadera y la espalda, provocando que el animal cayera al suelo como consecuencia del impacto”, explicó. “Inmediatamente después, cuando el perro ya se encontraba tendido e imposibilitado de defenderse, P. M. A. V. le aplicó un segundo golpe con el mismo elemento en la zona de la cabeza”, añadió.

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