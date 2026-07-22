Imágenes sensibles: se hacía pasar por adiestrador de perros pero descubrieron un horror en su casa

La investigación inició a partir de unos videos registrados por los vecinos, quienes denunciaron la brutalidad del hombre.

Los efectivos rescataron a otros siete perros que se encontraban en condiciones de vulnerabilidad.

Un operativo policial destapó una escena estremecedora de maltrato animal , tras una grave denuncia a un hombre que se hacía pasar por adiestrador de perro. El hallazgo en su casa causó gran conmoción.

El hallazgo ocurrió durante un allanamiento iniciado luego de una denuncia por presunto maltrato animal contra Federico Mentasti , un hombre que se hacía pasar como adiestrador de perros .

El hombre, de 54 años, fue imputado por infracción a la Ley 14.346 de Maltrato Animal y permanece bajo arresto. Se negó a declarar en la indagatoria ante el fiscal Raúl Casal , titular de la UFI N°1 de Pilar, que lleva adelante el caso.

Yodo ocurrió en la localidad bonaerense de Del Viso, donde en la casa del supuesto adiestrador encontraron un perro muerto dentro de una pileta con el hocico y las patas atadas.

Además, los efectivos rescataron a otros siete perros que se encontraban en condiciones de vulnerabilidad.

Todo comenzó este sábado pasado por la mañana, cuando una persona hizo llegar los videos de Mentasti maltratando cruelmente a varios perros a la agrupación proteccionista Colmillitos al Rescate. Tomó intervención el abogado Marcelo Chumbita, referente en derecho animal, y presentaron denuncia que pocas horas después, derivó en un allanamiento de urgencia.

Videos del maltrato: imágenes sensibles

Los videos muestran la extrema violencia con la que operaba Mentasti. En el primero de ellos se observa a un perro de raza dogo colgado de una reja. Segundos después, el ahora detenido lo arrastra hasta una pileta, donde lo patea y le hunde la cabeza con un palo.

Según sostuvo Chumbita, ese perro estaba agonizando "Mentasti hizo que el resto de los animales lo mordieran” antes de arrojarlo al agua. Esa reconstrucción forma parte de la denuncia presentada y es uno de los hechos que ahora deberá determinar la investigación judicial.

El cuerpo del animal fue encontrado en el fondo de la pileta por los policías que allanaron el domicilio de Mentasti. El dogo presentaba un grado de desnutrición avanzada. Además, tenía una correa atada al cuello con mucha presión y el hocico y las patas sujetados con una tanza.

En el operativo, la policía junto con integrantes de las agrupaciones Colmillitos al Rescate y Soplo de Vida rescataron otros siete perros que permanecían en condiciones de hacinamiento y presentaban signos compatibles con maltrato.

El farsante no registra antecedentes penales, aunque sí tiene un historial de denuncias realizadas años atrás por hechos similares que ahora podrían incorporarse al expediente.

Actualmente, todos los perros, entre ellos un Schnauzer y un Pitbull, permanecen bajo custodia judicial y son sometidos a evaluaciones veterinarias. Una vez finalizado el proceso penal, podrán ser dados en adopción.

Quién es el falso adiestrador de perros

Federico Mentasti se presentaba como “Licenciado en Comportamiento Animal”, etólogo y titular de EducABLE K9, un emprendimiento desde el que ofrecía “asesoramiento a propietarios, guías e instituciones con perros problemáticos o de alta exigencia”.

Además, exhibía supuestas certificaciones internacionales y figuraba como juez en exposiciones caninas. “Él refiere ser adiestrador de perros, pero hoy por hoy no está acreditado más que por sus dichos”, precisó una fuente judicial.

Tras conocerse la detención de Mentasti empezaron a circular nuevamente publicaciones realizadas por proteccionistas y particulares desde al menos 2017. En ellas se denunciaban muertes, desapariciones o la devolución de perros en malas condiciones luego de haber sido dejados al cuidado del ahora imputado para su supuesto adiestramiento.

Mentasti permanece detenido, y desde la querella advirtieron que podría recuperar la libertad en las próximas horas debido a que la Ley 14.346 prevé una pena máxima de 15 días a un año de prisión para los hechos investigados, lo que convierte al delito en excarcelable.