A un año de la muerte de Mila Yankelevich, el capitán de la remolcadora se declaró culpable: qué pena recibirá

Yusiel López Insúa admitió su responsabilidad por el accidente náutico donde murió la nieta de Cris Morena y dos nenas más.

Mila tenía 7 años, era nieta de la productora argentina Cris Morena y del director Gustavo Yankelevich.

El 28 de julio de 2025 en la Bahía de Biscayne, en Miami, un trágico choque de veleros se cobró la vida de tres niñas, entre ellas se encontraba la nieta de la productora argentina, Cris Morena . A casi un año del fatal hecho, el capitán de la remolcadora se declaró culpable . Qué condena recibirá.

Mila Yankelevich tenía 7 años , era nieta de la productora argentina Cris Morena y del director Gustavo Yankelevich y falleció en ese fatídico accidente junto a una nena chilena identificada como Erin Victoria Ko Han, de 13 años; y Arielle “Ari” Mazi Buchman, de 10 años, con familiares argentinos.

Las tres menores quedaron atrapadas bajo la barcaza, enredadas entre los restos del velero, y se ahogaron. Además de las víctimas fatales, en la embarcación viajaban un monitor y otros dos niños que lograron sobrevivir. Oficiales de la Guardia Costera de Estados Unidos confirmaron que todos los menores llevaban chalecos salvavidas al momento de la colisión.

Una declaración que asume la responsabilidad de la tragedia

En las últimas horas, a menos de una semana de cumplirse un año de la tragedia, el capitán de la remolcadora involucrada en el accidente náutico que le causó la muerte a Mila Yankelevich, reconoció su culpabilidad ante un tribunal federal de Miami.

Yusiel López Insúa aceptó un acuerdo con la fiscalía por el delito de homicidio involuntario por negligencia marítima, lo que permitirá cerrar la causa sin llegar a juicio y fijar una pena de cumplimiento efectivo.

El acusado enfrentaba una pena máxima de diez años de cárcel, pero admitió su responsabilidad y ahora recibirá una pena por homicidio involuntario y cumplirá un año de prisión efectiva.

La sentencia será leída el próximo 13 de octubre y, de acuerdo con su abogado defensor Walter Reynoso, López Insúa aceptó el acuerdo para evitar que las familias de las víctimas debieran revivir la tragedia durante un juicio oral.

El velero en el que iba Mila Yankelevich, nieta quedó destruído tras ser embestido por la barcaza.

El defensor del capitán aseguró que “mi cliente está profundamente arrepentido de su conducta. Se siente fatal por el dolor y la pérdida inimaginables que sufrieron las tres familias que perdieron a tres hijas muy pequeñas”, afirmó el letrado a la salida de la audiencia con los medios locales.

Los allegados de las víctimas no asistieron a la audiencia, aunque algunos prevén estar presentes cuando se conozca la condena definitiva.

El acuerdo con la fiscalía se anticipaba desde mayo, cuando el abogado defensor de López Insúa había señalado que su cliente no quería “someter a las familias a un juicio y exponerlas a revivir esta terrible tragedia”.

Así fue al brutal accidente que dejó tres nenas muertas

El 28 de julio de 2025 en la Bahía de Biscayne, en Miami, en un choque de veleros, tres nenas quedaron atrapadas bajo la barcaza y enredadas entre los restos del velero, y se ahogaron.

La investigación determinó que López Insúa navegaba una remolcadora que empujaba una barcaza con visibilidad reducida por la carga que transportaba y sin un vigía adecuado.

Además, la acusación sostuvo que utilizaba su teléfono celular durante la navegación, circunstancias que habrían contribuido a la colisión con el velero en el que viajaban Mila Yankelevich y otros niños que participaban de un campamento de verano.

Quién era Mila, la nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich

Mila Yankelevich, de 7 años, nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich, falleció el lunes 28 de julio en un trágico accidente náutico en Miami Beach.

Según supo Noticias Argentinas, la niña era la hija menor de Tomás Yankelevich y Sofía Reca, y sobrina de la recordada actriz Romina Yan.

Mila junto a sus papá Tomás Yankelevich y su abuela Cris Morena.

Mila participaba de un campamento de verano de la Miami Youth Sailing Foundation cuando el velero en el que navegaba junto a otros cuatro niños y una consejera fue embestido por una barcaza. El impacto provocó que la embarcación se hundiera.

La niña había nacido en febrero de 2018, y su abuela, Cris Morena, la recordó con amor en sus redes sociales y, en su último cumpleaños, le dedicó un tierno posteo: "Mila, mi niña con alas, mi hadita feliz y libre... Sos sol, libertad, abrazos, bella inquieta, dulce niña amada, especial, brillante nietita querida!!! Te amoooo siempre!!!“.