Los senadores vuelven a aumentar sus sueldos: cuánto cobrarán a partir de agosto

El incremento acumulativo se sumará a la mejora otorgada durante el primer cuatrimestre.

Los senadores recibirán un nuevo aumento salarial y sus dietas brutas quedarán cerca de los $12 millones.

Los senadores argentinos recibirán un nuevo aumento salarial en agosto como consecuencia del último acuerdo paritario firmado en el Congreso. El incremento será acumulativo y se aplicará en tres tramos.

El primero corresponde a junio, el segundo a julio y el último comenzará a regir en agosto. En conjunto, la mejora alcanza el 6,7% y se suma al ajuste otorgado durante el primer cuatrimestre de 2026.

La suba llega de manera automática por el enganche salarial que vincula las dietas del Senado con el valor del módulo legislativo. Cada modificación acordada para los trabajadores del Congreso también repercute en los ingresos de los integrantes de la Cámara alta.

El sueldo de los senadores se actualiza mediante el mecanismo de enganche con la paritaria legislativa.

Cuánto cobrarán los senadores a partir de agosto

La nueva paritaria establece un aumento del 2,4% retroactivo a junio, otro 2,2% para julio y un último tramo del 1,9% en agosto. Los tres porcentajes se aplican de manera acumulativa.

El acuerdo fue firmado por la vicepresidenta Victoria Villarruel, el titular de Diputados, Martín Menem, y representantes de APL, UPCN y ATE. La actualización se suma al 12,5% anterior, otorgado durante los primeros cuatro meses del año.

Desde agosto, el salario bruto de un senador estará compuesto por 2.500 módulos en concepto de dieta y 1.000 módulos por gastos de representación. También se contemplan otros 500 módulos por desarraigo, aunque ese adicional no corresponde en todos los casos.

La suma de los componentes lleva el ingreso a $11.877.000 brutos. El monto final en mano será menor después de descontar aportes jubilatorios, obra social e Impuesto a las Ganancias cuando resulte aplicable.

Entre enero y agosto, las dietas acumularán una mejora cercana a $1,2 millones. El aumento porcentual del período quedará alrededor del 19%, por encima del 16,8% de inflación informado para el primer semestre.

El incremento no será obligatorio para todos los legisladores. Durante 2026, representantes de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y algunos bloques provinciales decidieron renunciar a actualizaciones anteriores o donar la diferencia.

Cómo funciona el enganche salarial

Las dietas no se establecen mediante una cifra fija en pesos, sino a partir del módulo legislativo. Esa unidad también se utiliza para calcular los salarios de los empleados del Congreso.

Su valor surge de las negociaciones entre las autoridades parlamentarias y los gremios del sector. Cuando la paritaria modifica el módulo, la remuneración de los senadores se actualiza sin necesidad de una nueva votación.

Este sistema fue aprobado a mano alzada en 2024 y quedó conocido como ley de enganche. El mecanismo permite que los senadores acompañen las mejoras salariales otorgadas al personal legislativo.

La estructura actual contempla un máximo de 4.000 módulos por senador. De ese total, 2.500 corresponden a la dieta básica, 1.000 a los gastos de representación y 500 al desarraigo.

El número de módulos permanece estable, pero su valor cambia después de cada acuerdo paritario. Una modificación en la cantidad asignada requeriría una decisión política distinta, ya que elevaría de manera permanente la base de cálculo.

Los diputados no están incluidos en el mismo sistema. Por ese motivo, sus ingresos no se actualizan automáticamente cada vez que los gremios legislativos consiguen una mejora.

Un diputado nacional mantiene un salario bruto cercano a $6.072.000 y recibe alrededor de $4.322.307 en mano. La diferencia con el Senado alimenta reclamos internos dentro de la Cámara baja.

Qué pasará con los empleados del Congreso

La paritaria también alcanzará a miles de trabajadores legislativos. Sus salarios dependen del mismo módulo utilizado para calcular las dietas de los senadores.

La categoría 1, correspondiente al nivel más alto, pasará de $2.352.866 en mayo a $2.509.123 en agosto .

. La categoría 6, que reúne a una parte importante del personal, subirá de $1.119.351 a $1.193.538 en agosto.

Durante las negociaciones, la Asociación del Personal Legislativo pidió crear una comisión para ordenar los haberes. El reclamo surgió después de que Martín Menem otorgara un aumento sin la firma de un acta paritaria formal.

Los gremios buscan que todas las actualizaciones queden registradas mediante acuerdos oficiales. El objetivo es evitar diferencias entre empleados y reducir el margen para decisiones discrecionales.

La nueva paritaria legislativa volverá a instalar el debate sobre las dietas del Senado. Desde agosto, la distancia salarial con los diputados será mayor y los senadores que no rechacen el incremento cobrarán cerca de $12 millones brutos por mes.