Salarios estatales en Neuquén, tensa espera hasta la nueva reunión: la negociación extraoficial

El próximo lunes 27 podría haber una propuesta del gobierno, el día en que empiezan las clases. Los demás gremios descartan que lo que consiga ATE será un piso.

El segundo semestre arrancó con la mesa reabierta para discutir los salarios estatales de Neuquén y, por ahora, sin cierre, por lo que podría ser una larga discusión. ATE , UPCN y Viales (UNAVP) ya se reunieron con el equipo paritario —encabezado por el ministro de Gobierno, Jorge Tobares , el subsecretario Juan "Joni" Grandi y la secretaria de Hacienda, Carola Pogliano . ¿Hay avances extraoficiales en la negociación? También está el tema de las clases y las internas en el gremio docente.

La negociación quedó en un cuarto intermedio hasta el próximo lunes 27 de julio , cuando el Ejecutivo podría responder con una propuesta concreta. Es decir, la presentación de una propuesta formal que satisfaga a los gremios.

ATE, el gremio más grande del Estado provincial, con 32.000 afiliados, no viene a discutir solo la actualización trimestral por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) . Su secretario general, Carlos Quintriqueo , planteó que la actualización por inflación "no está en discusión", pero reclamó avanzar con una cláusula de recuperación del poder adquisitivo. Es decir, que ya se plantea que solo el IPC no pasa, y que hay negociaciones extraoficiales. Todos afilan el lápiz.

La primera paritaria estatal del pasado 13 de julio. Sebastián Fariña Petersen

El argumento de fondo es que, después de dos años de "paz social" con el Gobierno de Rolando Figueroa, el sindicato entiende que llegó el momento de un reconocimiento económico concreto, en un contexto de arcas provinciales en alza por el incremento de las regalías, desendeudamiento y el futuro proyecto de GNL como espaldarazo económico. "Durante dos años contribuimos a la paz social, pero ahora es momento de cosechar fruto de ese diálogo y entendimiento", había dicho a LM Neuquén.

Salarios estatales: UPCN y Viales, con otra estrategia

El gremio UPCN, en cambio, no puso números sobre la mesa todavía. Su secretario gremial, Fabricio Martínez, explicó que el planteo fue metodológico. Que cada mes se tome como referencia el IPC más alto entre Nación y Neuquén, más una recomposición por el desfasaje acumulado. Esa propuesta también quedó a estudio hasta el 27 de julio.

En tanto que el gremio Viales fue por el lado político. Su titular, Carlos Roselli, consideró que después de tres años de gestión el Gobierno ya tiene el margen que decía necesitar y que "es tiempo de que empiecen a derramar".

El gremio UPCN quiere un IPC con otra fórmula para los salarios estatales en Neuquén. Claudio Espinoza

El gremio docente ATEN quedó afuera de esta ronda porque tiene un acuerdo anualizado propio, firmado en diciembre y vigente para todo 2026 (IPC más dos sumas, en febrero y septiembre).

Según su secretaria general, Fany Mansilla, ese esquema es "el único de este tipo firmado en el país" y por eso ATEN no fue convocado ahora.

Pero la dirigente ya marcó la cancha de lo que puede suceder. Es que si ATE logra un aumento por encima del IPC o algún bono extra, ATEN va a exigir reabrir su propia paritaria para no quedar atrás. Es la lógica histórica del sindicalismo estatal neuquino y es que lo que consigue un gremio en general, termina siendo el piso para el resto.

¿Negociación corta o larga?

El 28 de julio será el primer punto de inflexión como segunda reunión. Si el Gobierno acerca una propuesta que conforme a ATE, UPCN y Viales, la negociación podría cerrarse relativamente rápido —favorecida además por el receso escolar, que baja la presión gremial en la calle y da margen para negociar con más calma.

Si la oferta oficial no alcanza el piso que reclama ATE (compensación por el atraso acumulado, no solo IPC), la discusión se puede estirar, y ahí entra en juego la variable ATEN.

Una mejora para los estatales generales podría gatillar un nuevo pedido docente antes de fin de año.