Empleadas domésticas: ¿debo pagar los viáticos además del sueldo?

Las trabajadoras de casas particulares cobran varios adicionales con sus haberes. ¿Pero qué sucede con los viáticos ?

Las empleadas domésticas de todas las categorías tendrán un aumento de sus haberes en junio 2026 , además de cobrar el aguinaldo de mitad de año y adicionales como por antigüedad y zona desfavorable . ¿Pero qué sucede con los viáticos ? ¿El empleador está obligado a pagarlos? La normativa vigente deja en claro qué sucede en este caso.

Las trabajadoras de casas particulares están reguladas por la Ley 26.844 y se dividen en distintas categorías según la función que cumplan, desde limpieza hasta cuidado de niños y adultos mayores. De acuerdo a sus tareas, tendrán una remuneración distinta tanto por hora como por mes de trabajo.

Junto al salario básico, las empleadas domésticas de todas las categorías pueden recibir diversos adicionales . Uno de ellos es por antigüedad , incluido desde septiembre de 2021 en el régimen especial de trabajo y que equivale al 1% del sueldo mensual por cada año cumplido.

Empleadas domésticas. Las trabajadoras de casas particulares cobran diversos adicionales con sus haberes.

Otro plus es el extra por zona desfavorable, que en el último acuerdo paritario subió de 30 a 31% y que está dirigido a las trabajadoras de casas particulares que se desempeñan en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y el Partido de Patagones (Provincia de Buenos Aires).

Respecto a los viáticos, la reglamentación no establece nada al respecto, pero si el empleador desea abonarlos puede hacerlo. En ese caso, deberá dejarlos detallados en el recibo de sueldo de la empleada, ya que forman parte de la remuneración. Desde la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) se comprometieron a reunirse este año para discutir el pago del 50% del viático en forma obligatoria.

Cuánto cobran las empleadas domésticas por hora y por mes en junio 2026

El último acuerdo paritario anunciado por la CNTCP estableció subas escalonadas y acumulativas para los próximos cuatro meses. Los aumentos se distribuirán de la siguiente manera: 1,8% en abril, 1,6% en mayo, 1,5% en junio y 1,4% en julio. Además, definió que la suma no remunerativa de hasta $20.000, según la cantidad de horas trabajadas, se incorpore al básico en un 50% en abril y el restante 50% en julio.

A-empleadas-domestica.png Todas las empleadas domésticas tendrán un aumento de 1,5% en junio.

Con el aumento de 1,5% correspondiente a junio 2026, así quedan los sueldos mínimos de todas las categorías en el sexto mes del año por hora y por mes (48 horas semanales), montos que serán clave para calcular el aguinaldo:

Primera categoría - supervisor/a: coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo.

Con retiro: $4.297,33 por hora y $536.080,78 por mes

Sin retiro: $4.683,64 por hora y $594.214,11 por mes

Segunda categoría - personal para tareas específicas: cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo.

Con retiro: $4.083,26 por hora y $ 499.868,2 por mes

Sin retiro: $4.453,26 por hora y $553.536,65 por mes

Tercera categoría - caseros: personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo. Esta categoría es siempre sin retiro.

$3.862,18 por hora y $488.326,19 por mes

Cuarta categoría - asistencia y cuidado de personas: comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores.

Con retiro: $3.862,18 por hora y $488.326,19 por mes

Sin retiro: $4.295,26 por hora y $541.255,35 por mes

Quinta categoría - personal para tareas generales: prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar.