Neuquén sumó el respaldo de la CAF y recibirá 387,8 millones de dólares para obras clave

Los fondos permitirán avanzar con el acceso al Paso Pichachén, pavimentar corredores del norte y ejecutar dos importantes obras energéticas.

Los fondos permitirán a la provincia avanzar con trabajos estratégicos.

La provincia de Neuquén obtuvo un fuerte respaldo financiero internacional . El Directorio de la CAF -Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe- aprobó dos préstamos por un total de 387,8 millones de dólares.

El dinero estará destinado a ejecutar obras viales y energéticas consideradas estratégicas para el desarrollo provincial.

Los créditos financiarán el Programa de Conectividad para la Integración Regional e Internacional y la segunda etapa del Programa de Equilibrio y Desarrollo Territorial.

Las iniciativas serán ejecutadas por el Ministerio de Infraestructura, a través de la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (UPEFE).

Rutas estratégicas y el acceso al paso Pichachén

Desde el organismo internacional destacaron que ambos programas responden a una misma estrategia de desarrollo para Neuquén.

Según explicaron, buscan acompañar a "un territorio de enorme potencial productivo, turístico y energético para que ese potencial se despliegue de manera equilibrada en toda la provincia".

Además, remarcaron que los caminos y la infraestructura energética son condiciones fundamentales para atraer inversiones y potenciar el crecimiento, especialmente en una provincia que cuenta con pasos fronterizos estratégicos hacia Chile y un complejo hidroeléctrico clave para el abastecimiento nacional.

Uno de los préstamos, por 250 millones de dólares, estará destinado al Programa de Conectividad para la Integración Regional e Internacional.

La inversión permitirá mejorar el corredor vial binacional de acceso al Paso Internacional Pichachén y el corredor Loncopué-El Cholar, con la intervención de 195 kilómetros de rutas. Con estas nuevas obras, la red vial neuquina financiada por la CAF alcanzará los 481 kilómetros.

El organismo destacó que, entre los ocho pasos fronterizos priorizados, Pichachén posee un alto potencial para fortalecer la integración turística, comercial y territorial entre Argentina y Chile.

El Directorio CAF aprueba un préstamo por USD 137,8 millones para llevar más energía al interior del Neuquén: la línea Alivilla y el Cierre del Anillo Norte refuerzan el suministro en el interior cordillerano.https://t.co/1AbUqYF16s pic.twitter.com/tsq9ipilrf — CAF (@AgendaCAF) July 22, 2026

Las obras eléctricas que se financiarán con otros 137,8 millones de dólares

El segundo crédito, por 137,8 millones de dólares, estará destinado a la segunda etapa del Programa de Equilibrio y Desarrollo Territorial, que contempla dos obras energéticas consideradas prioritarias para la provincia.

Por un lado, se ejecutará la línea Alivilla, que permitirá conectar a Villa La Angostura al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), reemplazando la generación térmica y reduciendo las emisiones contaminantes.

La otra obra será el Cierre del Anillo Norte, una infraestructura que incrementará la confiabilidad y la seguridad del sistema eléctrico en el noroeste neuquino.

Esta nueva etapa dará continuidad al programa que ya financió obras vinculadas al mejoramiento de rutas y al fortalecimiento del suministro de agua.

El presidente ejecutivo de la CAF, Sergio Díaz-Granados, destacó el impacto de las inversiones para la provincia.

"Neuquén le da energía limpia a la Argentina y tiene en su cordillera una puerta natural de integración con Chile. Con estos dos programas trabajamos sobre la misma agenda desde dos frentes: equilibrar el territorio y abrirlo al mundo", expresó.

Desde la entidad financiera también señalaron que estas nuevas operaciones consolidan más de 25 años de acompañamiento a Neuquén, reafirmando el compromiso del organismo con el desarrollo de infraestructura estratégica para la integración regional, el crecimiento económico y el fortalecimiento de los servicios esenciales en la provincia.