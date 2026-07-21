Patinó con la moto, no alcanzó a frenar y atropelló a un recolector de residuos

El siniestro vial ocurrió en la mañana de este martes en la vecina ciudad de Centenario. Uno de los factores habría sido el asfalto mojado debido a las precipitaciones de las últimas horas.

Un hombre fue atropellado por una moto en la mañana de este martes en la vecina ciudad de Centenario. El lesionado fue un recolector de residuos de la empresa Cliba que fue emestido en plena tarea.

Según las primeras informaciones, el accidente de tránsito tuvo lugar minutos después de las 9 de esta mañana sobre la calle Lago Lácar, a escasos metros del cruce con Comodoro Rivadavia.

De acuerdo a la información publicada por Centenario Digital, el accidente se habría desarrollado cuando una moto Honda de 150 cc, que circulaba por calle Lácar, impactó de lleno contra el trabajador de Cliba mientras estaba desarrollando sus tareas de recolección de residuos.

Se trata de establecer la dinámica del accidente, que protagonizó una joven motociclista de 21 años y recolector. Indicaron que el motociclista habría intentado frenar la moto al encontrarse con el trabajador, pero no logró hacerlo a tiempo, patinó sobre el asfalto mojado debido a la lluvia que cayó en los últimos días..

Tanto la motociclista como el recolector de residuosfueron trasladados en ambulancia al Hospital Natalio Burd. Intervinieron efectivos de la Comisaría 52, de Tránsito Villa Obrera y del hospital local. Según confirmaron a LM Neuquén, el empleado de Cliba sólo habría recibido una lesión en una de las extremidades superiores.

Choque a la salida de un barrio privado

Un fuerte choque se registró este sábado afuera de un reconocido barrio privado de Neuquén capital y generó preocupación entre quienes circulaban por la zona. La conductora de uno de los dos vehículos involucrados tuvo que ser trasladada de manera preventiva para recibir atención médica.

El subcomisario Patricio Retamal, de la División Tránsito Neuquén (DTN) informó en su momento a LM Neuquén que el siniestro ocurrió cerca de las 11:30 sobre calle Chivilcoy al 8280, en inmediaciones del complejo Comahue Golf Club.

Los protagonistas fueron una camioneta Toyota Hilux, conducida por un hombre de 59 años, y un Volkswagen Up, manejado por una joven de 26 años.

De acuerdo con el relato policial, la camioneta circulaba por Chivilcoy en sentido este cuando el automóvil, que salía del complejo Comahue Golf Club, realizó una maniobra de giro hacia la izquierda para incorporarse a la misma arteria en dirección oeste.

Fue en ese momento cuando los rodados impactaron de manera frontal con sus sectores delanteros izquierdos. Ambos vehículos sufrieron graves daños materiales.

La conductora fue trasladada a una clínica

Producto del choque, la joven que conducía el Volkswagen Up sufrió una herida cortante en la zona del cráneo y manifestó dolores en distintas partes del cuerpo. Según informó Retamal, tras el accidente la conductora se mantuvo en contacto con sus familiares y permaneció consciente en todo momento.

Personal del servicio de emergencias SIEN acudió al lugar y decidió trasladarla de manera preventiva a la Clínica de Imágenes para realizarle controles médicos. Desde Tránsito indicaron que se encontraba estable y fuera de peligro, a la espera de los resultados para descartar lesiones de mayor gravedad.

Por su parte, el conductor de la Toyota Hilux no sufrió heridas y permaneció en el lugar. Además, se le realizó un test de alcoholemia que arrojó resultado negativo.