Violento asalto a una familia: cinco delincuentes armados entraron a la casa, los golpearon y se llevaron una camioneta

La víctima fue una familia del barrio Eluney, en Centenario. La camioneta robada fue abandonada en la zona de Parcelas y denunciaron faltante de dinero.

Vecinos de Centenario denunciaron que en los últimos siete días se registraron al menos seis hechos delictivos , varios de ellos con irrupciones en viviendas, agresiones físicas y delincuentes armados. Los robos violentos donde atacaron a sillazos a una mujer o pegaron un culatazo en la cabeza a un hombre generaron gran preocupación en los vecinos.

Frente a esta situación, según relevó Centenario Digital, los habitantes del sector reclamaron un refuerzo de los patrullajes de la Comisaría 52 y solicitaron mantener una reunión con las autoridades policiales. Aseguran que, además del aumento de los delitos, existen demoras para radicar denuncias y dificultades para comunicarse con la Policía a través de la línea fija debido a problemas técnicos.

La seguidilla de hechos de inseguridad ocurre a menos de un mes de que los comerciantes de Centenario denunciaran robos a diario especialmente en el barrio Bella Vista y las inmediaciones de las calles Cuba, Honduras, Perú y El Salvador. Según indicó un comerciante, uno de los principales reclamos apunta a un grupo de WhatsApp habilitado por la Policía para que pudieran alertar sobre situaciones sospechosas o solicitar asistencia, pero de acuerdo a su queja, actualmente los mensajes no reciben respuesta.

Sebastián Fariña Petersen

Violento robo: le pegaron un culatazo en la cabeza

El episodio más grave ocurrió durante la madrugada del martes, cuando una familia fue sorprendida por un grupo de delincuentes armados en una vivienda ubicada en la esquina de Cuba y Manuel Simón Paz, del barrio Eluney.

De acuerdo con el relato de las víctimas, al menos cinco jóvenes llegaron al lugar en un auto oscuro, ingresaron a la casa y redujeron a la familia bajo amenazas. Durante el asalto golpearon al dueño de la vivienda con la culata de un arma, provocándole una herida cortante en la cabeza, pese a que había entregado las llaves de su camioneta. También sujetaron del cuello a uno de sus hijos mientras exigían dinero, consignó Centenario Digital.

Tras apoderarse de distintos elementos, los asaltantes escaparon en dos vehículos: su auto y la camioneta de la familia. Horas más tarde, el rodado fue encontrado abandonado en la zona de Parcelas, aunque del interior se habían llevado una importante suma de dinero.

La investigación quedó a cargo de la Comisaría 52 y de la Oficina de Investigaciones de la Zona Periferia II, que trabaja con el análisis de cámaras de seguridad para identificar a los responsables.

Una semana marcada por la violencia

Los vecinos sostienen que el ataque a esta familia fue apenas el último de una serie de hechos que encendieron las alarmas en el barrio. Recordaron que días antes delincuentes ingresaron a otra vivienda y atacaron a la propietaria a sillazos durante el robo. La mujer logró pedir ayuda a un familiar, lo que permitió que el episodio no tuviera consecuencias aún más graves.

A esos casos se suman otros robos denunciados en el sector, además de situaciones de violencia que, según los habitantes, se repiten durante la madrugada. Aseguran que con frecuencia escuchan detonaciones de armas de fuego y señalaron que recientemente una comerciante encontró su camioneta baleada.

Ante este escenario, los vecinos insistieron en la necesidad de reforzar la presencia policial y mejorar la respuesta ante las denuncias. Consideran que la sucesión de hechos refleja un incremento de la inseguridad en uno de los barrios que históricamente ha concentrado una alta conflictividad delictiva y reclaman medidas urgentes para frenar la escalada de violencia.