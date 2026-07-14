Cómo funcionan los inhibidores para robar autos y camionetas: el complejo aparato para desprogramar vehículos

Esta herramienta les permite acceder a los vehículos sin la necesidad de romper las ventanas o forzar la cerradura.
Los mecanismos de robos también se actualizan y hacen uso de las nuevas tecnologías. En los últimos años, los ladrones de autos y camionetas encontraron una herramienta que les facilita su tarea, sin la necesidad de recurrir a métodos tradicionales y más llamativos como forzar cerraduras o romper ventanas.
Hablamos de los inhibidores de señal. Estos aparatos, compactos y baratos, están siendo utilizados para impedir que que el control remoto de la llave se comunique con el vehículo, facilitando el acceso y el arranque por parte de los delincuentes.
Cómo funcionan los inhibidores de señal
Estos aparatos emiten una señal que bloquea la comunicación inalámbrica entre la llave remota y el vehículo. La mayoría de llaves remotas funcionan mediante señales de radiofrecuencia (RF) en bandas comunes según regiones y fabricantes.
Un inhibidor emite ruido o señales en la misma frecuencia para saturar el canal, impidiendo que el receptor del auto reciba el mensaje de la llave o que la llave reciba la confirmación.
Los ladrones pueden usar el artefacto para que, al intentar cerrar el auto con la llave, el vehículo no reciba la orden y quede abierto. Mientras el propietario activa el cierre y camina alejándose pensando que el auto está cerrado, los ladrones abren la puerta y se lo llevan.
Los inhibidores varían en tamaño y potencia. Un dispositivo sencillo puede afectar solo a corta distancia; otros, más potentes (e incluso prohibidos, alcanzan decenas de metros, permitiendo actuar desde lejos sin ser notados.
Cómo saber si inhibieron la lleve de mi vehículo
- Sin confirmación tras apretar el botón de bloqueo: muchos autos emiten un pitido o parpadean las luces al cerrar. Si esto no ocurre, puede ser un fallo o un bloqueo de la señal.
- El auto no se bloquea pero la llave marcó el intento: si al cerrar la puerta y el mando da una señal pero el vehículo sigue desbloqueado, puede ser una señal de interferencia.
- Alarmas que no se activan: si normalmente el sistema de alarma se activa al cerrar y ahora no lo hace, podrían estar usando un inhibidor.
- Comportamiento repetido: si la falla ocurre varias veces en el mismo lugar, como por ejemplo en un estacionamiento o en una calle puntual, es probable que haya interferencia deliberada.
Cómo prevenir el robo de autos a través de inhibidores
Existen medidas simples que se pueden tomar para prevenir esta modalidad delictiva:
- No confiar solo en el cierre remoto: comprobar siempre visualmente el cierre, revisando el parpateo de las luces o si se escucha el ruido del cierre.
- Si el auto tiene apertura sin llave, se puede considerar usar la función de bloqueo manual o la llave física cuando salga.
- Guardar la llave de forma segura: existen fundas de bloqueo de RF. Cuando no se use, no permiten que su señal sea captada o interferida.
- Usar un sistema de alarma con sensor de movimiento: estos dispositivos pueden disuadir a los delincuentes, ya que se activan si alguien intenta abrir las puertas del vehículo.
- No dejar la llave cerca de puertas o ventanas: esto genera que los ladrones puedan captarla directamente desde la calle.
- Mantener actualizado el software del vehículo y revisar con el concesionario medidas de seguridad adicionales.
- Usar bloqueos físicos como complemento: suelen disuadir al ladrón y reducen la eficacia del uso de inhibidores.
El robo automotor, un delito que sigue creciendo
El uso de inhibidores volvió a quedar en el centro de la polémica tras la detención de una banda de delincuentes que trabajan con conocimiento técnico, integradas por expertos en electrónica e ingenieros, que se dedican a abrir vehículos de alta gama con estos aparatos en los barrios porteños de Caballito y Devoto.
De acuerdo a los datos del Indicador de Robo Vehicular (IRV) correspondiente al mes de mayo, más del 70% de los casos en la Ciudad y el Gran Buenos Aires son a mano armada. Sin embargo, los hurtos en la vía pública y en los garages ya representan el 30%.
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