Cómo funcionan los inhibidores para robar autos y camionetas: el complejo aparato para desprogramar vehículos

Esta herramienta les permite acceder a los vehículos sin la necesidad de romper las ventanas o forzar la cerradura.

El complejo aparato electrónico para desprogramar el sistema de cierre y alarma

Los mecanismos de robos también se actualizan y hacen uso de las nuevas tecnologías. En los últimos años, los ladrones de autos y camionetas encontraron una herramienta que les facilita su tarea , sin la necesidad de recurrir a métodos tradicionales y más llamativos como forzar cerraduras o romper ventanas.

Hablamos de los inhibidores de señal . Estos aparatos, compactos y baratos, están siendo utilizados para impedir que que el control remoto de la llave se comunique con el vehículo, facilitando el acceso y el arranque por parte de los delincuentes.

Estos aparatos emiten una señal que bloquea la comunicación inalámbrica entre la llave remota y el vehículo. La mayoría de llaves remotas funcionan mediante señales de radiofrecuencia (RF) en bandas comunes según regiones y fabricantes.

Un inhibidor emite ruido o señales en la misma frecuencia para saturar el canal, impidiendo que el receptor del auto reciba el mensaje de la llave o que la llave reciba la confirmación.

Los inhibidores varían en tamaño y potencia. Gentileza Policía del Neuquén

Los ladrones pueden usar el artefacto para que, al intentar cerrar el auto con la llave, el vehículo no reciba la orden y quede abierto. Mientras el propietario activa el cierre y camina alejándose pensando que el auto está cerrado, los ladrones abren la puerta y se lo llevan.

Los inhibidores varían en tamaño y potencia. Un dispositivo sencillo puede afectar solo a corta distancia; otros, más potentes (e incluso prohibidos, alcanzan decenas de metros, permitiendo actuar desde lejos sin ser notados.

Cómo saber si inhibieron la lleve de mi vehículo

Sin confirmación tras apretar el botón de bloqueo: muchos autos emiten un pitido o parpadean las luces al cerrar. Si esto no ocurre, puede ser un fallo o un bloqueo de la señal.

muchos autos emiten un pitido o parpadean las luces al cerrar. Si esto no ocurre, puede ser un fallo o un bloqueo de la señal. El auto no se bloquea pero la llave marcó el intento: si al cerrar la puerta y el mando da una señal pero el vehículo sigue desbloqueado, puede ser una señal de interferencia.

si al cerrar la puerta y el mando da una señal pero el vehículo sigue desbloqueado, puede ser una señal de interferencia. Alarmas que no se activan: si normalmente el sistema de alarma se activa al cerrar y ahora no lo hace, podrían estar usando un inhibidor.

si normalmente el sistema de alarma se activa al cerrar y ahora no lo hace, podrían estar usando un inhibidor. Comportamiento repetido: si la falla ocurre varias veces en el mismo lugar, como por ejemplo en un estacionamiento o en una calle puntual, es probable que haya interferencia deliberada.

Los inhibidores actúan directamente contra el control remoto de las llaves.

Cómo prevenir el robo de autos a través de inhibidores

Existen medidas simples que se pueden tomar para prevenir esta modalidad delictiva:

No confiar solo en el cierre remoto: comprobar siempre visualmente el cierre, revisando el parpateo de las luces o si se escucha el ruido del cierre.

comprobar siempre visualmente el cierre, revisando el parpateo de las luces o si se escucha el ruido del cierre. Si el auto tiene apertura sin llave, se puede considerar usar la función de bloqueo manual o la llave física cuando salga.

cuando salga. Guardar la llave de forma segura: existen fundas de bloqueo de RF. Cuando no se use, no permiten que su señal sea captada o interferida.

existen fundas de bloqueo de RF. Cuando no se use, no permiten que su señal sea captada o interferida. Usar un sistema de alarma con sensor de movimiento : estos dispositivos pueden disuadir a los delincuentes, ya que se activan si alguien intenta abrir las puertas del vehículo.

: estos dispositivos pueden disuadir a los delincuentes, ya que se activan si alguien intenta abrir las puertas del vehículo. No dejar la llave cerca de puertas o ventanas : esto genera que los ladrones puedan captarla directamente desde la calle.

: esto genera que los ladrones puedan captarla directamente desde la calle. Mantener actualizado el software del vehículo y revisar con el concesionario medidas de seguridad adicionales.

y revisar con el concesionario medidas de seguridad adicionales. Usar bloqueos físicos como complemento: suelen disuadir al ladrón y reducen la eficacia del uso de inhibidores.

El robo con inhibidores es una modalidad que creció en los últimos años.

El robo automotor, un delito que sigue creciendo

El uso de inhibidores volvió a quedar en el centro de la polémica tras la detención de una banda de delincuentes que trabajan con conocimiento técnico, integradas por expertos en electrónica e ingenieros, que se dedican a abrir vehículos de alta gama con estos aparatos en los barrios porteños de Caballito y Devoto.

De acuerdo a los datos del Indicador de Robo Vehicular (IRV) correspondiente al mes de mayo, más del 70% de los casos en la Ciudad y el Gran Buenos Aires son a mano armada. Sin embargo, los hurtos en la vía pública y en los garages ya representan el 30%.