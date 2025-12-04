Otro golpe a ladrones con inhibidores: desbarataron a la banda del Onix gris

La Policía hizo tres allanamientos tras un paciente seguimiento y logró esclarecer el robo que sufrió un automovilista en el centro. Detuvieron a dos hombres.

Los robos con inhibidores en la capital neuquina ocurren a diario y desde la Policía buscan ponerles freno.

Los robos con la utilización de inhibidores de alarmas de vehículos son frecuentes en esta capital y motivan intensas investigaciones por parte de la Policía neuquina. Una de esas pesquisas arrojó resultado positivo esta semana luego de tres allanamientos en aguantaderos de la zona oeste.

Según lo indicado por la Policía provincial, la investigación se inició luego de la denuncia de un vecino que, tras estacionar en la zona céntrica neuquina, fue víctima de un robo. Los delincuentes se llevaron documentación y celulares.

En un primer momento, los investigadores se concentraron en analizar material de cámaras de seguridad y lograron individualizar el vehículo en que se movilizaban los sospechosos. Sin embargo, la prueba definitiva llegó con una estafa virtual, cometida con una cuenta de la víctima. De esta forma, los efectivos de la División Estafas y Otras Defraudaciones, dependiente del Departamento Delitos Económicos, establecieron el posible domicilio de los principales sospechosos.

Tras notificar al Ministerio Público Fiscal (MPF) sobre la información recolectada, se resolvió concretar tres allanamientos en domicilios ubicados en oeste neuquino. En una de las propiedades, fue hallado el auto de los sospechosos, un Chevrolet Onix, que coincidía con la chapa patente registrada por una cámara de seguridad. Finalmente, se encontraron pruebas clave que vincularon a los delincuentes con el robo al vecino: el bolso que habían sustraído, los celulares y documentación.

La pesquisa está enfocada en dos hombres, que fueron demorados y quedaron a disposición del MPF.

Accedieron a datos personales e hicieron una estafa millonaria

En cuanto a la estafa que habrían cometido los autores del robo, desde la Policía especificaron que fue de unos 5 millones de pesos, aprovechando la información que sacaron de los celulares y las cuentas bancarias de la víctima.

robos con inhibidores Gentileza Policía del Neuquén

El procedimiento positivo vinculado con el Chevrolet Onix se suma a otro operativo llevado a cabo esta semana, donde fue ubicado un Volkswagen Bora, también utilizado en robos con inhibidores.

En este caso, la investigación estuvo a cargo de la División Robos y Hurtos de la Dirección Delitos Neuquén luego de la denuncia de un vecino que sufrió la sustracción de sus pertenencias en una estación de servicios. Como en otras oportunidades, el material de video fue fundamental para obtener datos del vehículo de los ladrones.

Apenas se confirmó la información ligada a los delincuentes, la División Robos y Hurtos pidió concretar un allanamiento en el oeste. El trámite fue realizado el martes pasado y el resultado fue muy positivo porque se incautaron una base cargadora, una batería de equipo de comunicación y dispositivos electrónicos.

La banda del Bora también desmantelada

En tanto, las fuerzas de seguridad incautaron el auto utilizado, un Bora, y fue demorado un hombre de 32 años, que acumula antecedentes por tenencia ilegal de armas de fuego y delitos contra la propiedad.

De forma paralela, los investigadores siguen adelante con otras actuaciones para recuperar los elementos sustraídos entre los que se destacaban una notebook y documentación.