Los tres consejos clave para que el aire acondicionado enfríe más los días de mucho calor

El rendimiento del aire acondicionado depende de varios factores. Esto es lo que tenés que tener en cuenta para mejorar su rendimiento.

Una correcta ubicación del aire acondicionado y el control de la luz solar ayudan a enfriar el hogar con mayor eficiencia.

Las olas de calor ya forman parte del verano en muchas ciudades y, frente a temperaturas cada vez más intensas, el aire acondicionado se convierte en un recurso clave para mantener espacios habitables. Sin embargo, cuando la demanda térmica es muy alta, estos equipos pueden perder eficiencia y ofrecer un enfriamiento limitado.

Para lograr un funcionamiento óptimo, resulta esencial aplicar cuidados básicos , ajustes simples y algunas medidas que permiten obtener un alivio más constante.

El rendimiento del aire acondicionado depende en gran medida de su estado general. Un equipo que funciona con filtros sucios o bobinas cargadas de polvo requiere mayor esfuerzo y ofrece menos capacidad de enfriamiento.

aire acondicionado.jpg El rendimiento del aire acondicionado mejora de forma notable cuando los filtros y las bobinas se mantienen limpios.

Por este motivo, especialistas recomiendan:

-Limpiar o reemplazar los filtros de manera regular. Los filtros obstruidos reducen el flujo de aire y obligan a la unidad a trabajar por encima de lo necesario.

-Revisar que las bobinas del condensador y del evaporador estén libres de suciedad. Cuando estas superficies acumulan polvo, disminuye la transferencia de calor y el equipo tarda mucho más en bajar la temperatura. Una limpieza adecuada mejora la eficiencia, reduce el consumo energético y prolonga la vida útil del aparato.

-Mantener la unidad libre de hojas, tierra y escombros evita que el ventilador se bloquee y que el sistema aumente su esfuerzo. Un entorno despejado permite que el aire circule sin resistencia y favorece un enfriamiento más estable.

Ubicación adecuada y control de la temperatura

Otro aspecto fundamental es la ubicación. Un aire acondicionado expuesto a luz solar directa recibe una carga térmica adicional que afecta su rendimiento. Utilizar cortinas o persianas durante las horas más calurosas disminuye ese impacto y permite que el equipo mantenga de manera más eficiente el clima interior. También es importante evitar obstáculos cercanos a la unidad, ya que interfieren con la circulación del aire.

En cuanto al termostato, especialistas recomiendan mantener la temperatura entre 22 y 24 grados Celsius. Configuraciones mucho más bajas no enfrían con mayor rapidez y solo incrementan el consumo. Un punto intermedio asegura comodidad y evita un funcionamiento excesivo del compresor.

El aislamiento del hogar también cumple un rol esencial. Sellar grietas en ventanas y puertas, revisar el techo y mejorar el aislamiento de paredes ayuda a conservar el aire frío y reduce el tiempo necesario para alcanzar una temperatura agradable.

Humedad, ventilación y nuevas tecnologías

La humedad ambiental puede influir de manera directa en el confort. En casas donde la humedad es alta, recurrir a un deshumidificador disminuye la sensación térmica y permite que el aire acondicionado enfríe con mayor facilidad. Menos humedad implica un proceso de enfriamiento más rápido y un equipo que trabaja con menos esfuerzo.

calor.jpg La ola de calor no afloja, y si no hay aire acondicionado, quedan algunas soluciones adicionales.

Al mismo tiempo, limitar el uso de aparatos que generan calor, como hornos o estufas, reduce la carga térmica interna. Pequeñas decisiones en la rutina diaria contribuyen a mantener un ambiente más fresco sin depender exclusivamente del aire acondicionado.

Otra alternativa consiste en sumar un sistema de ventilación complementario. Esto mejora la circulación del aire y distribuye de manera más pareja el frío emitido por el equipo. Incluso pequeños ventiladores de apoyo pueden generar diferencias notorias en ambientes amplios o con mala circulación.

En los últimos años, algunas marcas incorporaron innovaciones pensadas para necesidades puntuales. Un ejemplo es el modo específico para la menopausia, desarrollado por LG. Este sistema utiliza sensores y relojes inteligentes para identificar cambios en el calor corporal y ajustar de forma automática el clima del dormitorio.