Vuelco en la Ruta 237: una mujer quedó atrapada y su nieto de 9 años fue trasladado en código rojo

El siniestro ocurrió en el kilómetro 1593. Las autoridades realizaron un operativo sanitario para asistir al menor, que salió despedido del vehículo.

Este miércoles por la tarde se registró un grave siniestro vial en la Ruta Nacional 237 , donde se produjo un vuelco a la altura del kilómetro 1593 , en la zona de Rincón de Creíde. El hecho involucró a un automóvil Fiat Cronos blanco que terminó volcado sobre la banquina. En el interior quedó atrapada su conductora , una mujer de 65 años , mientras que su nieto de 9 años , diagnosticado con autismo , salió despedido.

La situación género pánico entre los automovilistas y activó la rápida intervención del personal policial del Destacamento Nahuel Huapi, los Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes, la Comisaría 51 de Villa Traful y especialistas de los hospitales de Villa La Angostura y Villa Traful, quienes trabajaron para estabilizar a las víctimas y asegurar la zona.

En paralelo, y según confirmaron fuentes policiales, el tránsito fue interrumpido por completo, lo que generó demoras significativas en ambos sentidos.

Según el informe de Vialidad Nacional, la ruta permaneció cortada hasta pasadas las 20 horas, cuando finalmente fue habilitada. El organismo solicitó a los usuarios circular con extrema precaución debido al tránsito intenso y la presencia de animales sueltos, además del personal que seguía trabajando en el sector.

helicoptero vuelco El menor fue derivado al hospital en grave estado.

Cómo fue el operativo para asistir al menor

El menor, oriundo de Bariloche, presentaba un cuadro de extrema gravedad. Alrededor de las 17.45, una ambulancia del hospital de Villa Traful llegó al lugar y el equipo médico determinó activar código rojo, lo que desencadenó un operativo sanitario de alta complejidad.

De acuerdo con la información brindada a LM Neuquén por el comisario mayor Guillermo Alfaro, se coordinó el arribo de un helicóptero sanitario, gestionado a través del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN). A las 18.30, la aeronave aterrizó en el sitio y los profesionales comenzaron las maniobras para estabilizar al niño.

Sin embargo, a las 18.49 se confirmó la imposibilidad de realizar el traslado aéreo debido al delicado estado de salud del niño.

Finalmente, se organizó un traslado terrestre coordinado con personal sanitario de Dina Huapi, mientras que los bomberos continuaron trabajando para liberar del interior del vehículo a la mujer que conducía el rodado.

WhatsApp Image 2025-12-03 at 7.01.24 PM_16x9

Operativo conjunto

El operativo se extendió durante toda la tarde, con la participación de bomberos de Villa La Angostura, Villa Traful y San Martín de los Andes, además de equipos médicos y policiales de distintas jurisdicciones. La zona permaneció con una intensa presencia de móviles mientras se llevaban adelante las maniobras de rescate.

La investigación sobre las causas del vuelco permanece en curso, mientras que las autoridades aguardan el parte médico definitivo del menor para evaluar su evolución.