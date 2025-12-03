Explosión en un edificio del centro oeste: los dramáticos testimonios de los vecinos

Producto del siniestro, una mujer resultó herida y fue trasladada al hospital Castro Rendón, donde permanece internada.

Una explosión estremeció al barrio centro oeste de Neuquén capital en horas del mediodía. Ocurrió en el segundo piso de un edificio de departamentos de la calle Santamaría, a metros del Consejo Provincial de Educación (CPE). Vecinos del edificio y el barrio dialogaron con LM Neuquén sobre cómo vivieron el hecho.

Producto del siniestro, una mujer resultó herida y fue trasladada al hospital Castro Rendón, donde permanece internada. Según trascendió, se encuentra " estable y consciente" . Efectivos de Bomberos y la Policía trabajan en el lugar para esclarecer el origen de la explosión y determinar los daños estructurales y materiales.

Un hombre que trabaja en un kiosco lindante al edificio contó que estaba sentado en la vereda cuando ocurrió. El estruendo hizo temblar todo y provocó que los vidrios de las ventanas que dan a la calle salieran disparados cubriendo toda la cinta asfáltica. Quedaron colgados del balcón del segundo piso las persianas del departamento del frente.

Explosion Departamento - Edificio - Santamarina 329 (4) Claudio Espinoza

El hombre agregó que, pocas horas antes del hecho, se sentía un fuerte olor a gas en el lugar. "Yo creí que venía de acá", dijo señalando su lugar de trabajo, "pero cuando entré no olí nada", relató. Otra vecina de un edificio de la cuadra afirmó "yo me levanté a las 5 de la mañana y ya se sentía el olor".

Quienes viven en el edificio se aglomeraron frente al kiosco y comenzaron a intercambiar detalles del hecho. Un hombre mayor estaba durmiendo en su departamento, también del segundo piso, cuando ocurrió la explosión.

El señor de 75 años contó que su living quedó completamente arrasado: "no quedó nada, volaron paredes, el escritorio. Solo llegué a agarrar el celular antes de salir". Sentado en una silla en la vereda, el hombre preguntaba desesperadamente por el paradero de su gato, que vive con él en el departamento.

Explosion Departamento - Edificio - Santamarina 329 (10) Claudio Espinoza

Mientras los vecinos intercambiaban versiones, un bombero se acercó a hacerles consultas respecto a la identidad de la mujer herida, de quien estaban intentando averiguar datos y contactarse con algún familiar. En ese momento no podían ingresar debido a que se debía verificar la integridad estructural del edificio.

Todos coincidieron que la explosión hizo temblar todo el edificio y afectó todos los pisos. La evacuación de parte de los Bomberos fue casi inmediata.

Explosión en centro oeste: los detalles del hecho

Los vecinos del lugar dieron a conocer las imágenes posteriores a la explosión, donde puede advertirse la destrucción de uno de los departamentos, con el techo, paredes y ventanas destrozadas, así como todos los muebles.

Explosión en centro oeste: las imágenes de la destrucción del departamento

El comisario inspector Enrique Fraile informó que se desactivó la energía eléctrica y el gas. Mientras, se realizan trabajos por parte del personal del área técnica de Bomberos de la Policía. "Intervino personal de bomberos que llegó después de explosión y personal área de seguridad realizó la extracción de personas, conjuntamente con personal del SIEN", indicó.

"Una vez terminado el ingreso, en primera instancia, está trabajando la División Judicial a los fines de recabar elementos de interés, y el área técnica trabaja a los fines de determinar los causales de la explosión", señaló.