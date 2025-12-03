Una mujer resultó herida tras la explosión del departamento en centro oeste: cuál es su estado de salud

La mujer habría "volado" por los aires debido a la explosión y fue trasladada al hospital Castro Rendón. El edificio fue evacuado por completo.

La fuerte explosión de un departamento en calle Roca y Santamaría, en el centro oeste de Neuquén, dejó a una mujer herida que fue trasladada por una ambulancia del SIEN al hospital Castro Rendón. El estruendo fue provocado este miércoles al mediodía desde el segundo piso del edificio, con gran afectación en los cuatro departamentos, así como los inferiores y superiores.

"En dos de los cuatro departamentos del segundo piso vivía un hombre de 75 años que se encontraba durmiendo, y fue despertado por la explosión, mientras en otro de al lado, había una mujer de mediana edad que fue trasladada al hospital donde están siendo evaluada", indicó a LM Neuquén el comisario inspector Enrique Fraile.

Según trascendió, el servicio de emergencia informó que su estado es " estable y consciente" . En tanto, desde la institución médica informaron que fue ingresada a las 13:30 y el equipo de salud realizó estudios para determinar lesiones.

Explosion Departamento - Edificio - Santamarina 329 (3) Claudio Espinoza

En cuanto a cómo terminó herida, desde fuentes oficiales guardaron reserva. Mientras tanto, vecinos y comerciantes aseguraron que la víctima "salió volando por los aires", expulsada de su departamento a raíz del impacto de la explosión.

Explosión y confusión

En tanto, indicó que el edificio fue evacuado por completo, y se desactivó la energía eléctrica y el gas. Mientras, se realizan trabajos por parte del personal del área técnica de Bomberos de la Policía. "Intervino personal de bomberos que llega después de explosión y personal área de seguridad ingresa realiza la extracción de personas, conjuntamente con personal del SIEN", indicó el comisario.

Según se pudo advertir, no se trató de un incendio. En cambio, en la escena se advierte la destrucción de la estructura del lugar y voladura de persianas, entre otros elementos.

"Una vez terminado el ingreso en primera instancia, está trabajando la División Judicial a los fines de recabar elementos de interés, y el área técnica trabaja a los fines de determinar los causales de la explosión", señaló.

explosion centro oeste

Por su parte, los vecinos del lugar dieron a conocer las imágenes posteriores a la explosión, donde puede advertirse la destrucción del techo, paredes y ventanas, así como todos los muebles de la vivienda.