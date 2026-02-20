De qué murió a los 53 años el actor Eric Dane, el inolvidable Mark Sloan de Grey's Anatomy

Al actor le habían diagnosticado una enfermedad neurodegenerativa en abril de 2025. Desde ese momento, trabajó para crear conciencia sobre ella.

El actor conocido como “McSteamy”, en “Grey’s Anatomy” murió en Los Ángeles.

Eric Dane , conocido mundialmente por su papel de Mark Sloan en la serie estadounidense Grey’s Anatomy, murió a los 53 años . El actor estadounidense recibió su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) en 2025 y desde ese momento se dedicó a impulsar acciones públicas vinculadas a la visibilización de esa enfermedad neurodegenerativa.

La noticia de su deceso en un hospital de Los Ángeles fue confirmada por intermedio de un comunicado difundido por su familia en distintos medios de Estados Unidos. "Con profundo pesar compartimos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA", manifestaron sus allegados en ese mensaje.

Según informó la revista People, Dane murió rodeado de sus seres querido s, después de padecer un severo deterioro físico en los últimos meses.

Dane, quien se mantuvo como una figura reconocida en la televisión estadounidense durante más de 30 años, alcanzó proyección internacional a mediados de los años 2000, cuando se convirtió en uno de los personajes más populares de “Grey’s Anatomy”, un drama médico producido por la cadena ABC.

Una exitosa carrera en cine y televisión

Eric Dane nació el 9 de noviembre de 1972 en San Francisco y se crió en California. Su padre, que era marino, murió por una herida de bala cuando él tenía siete años. Tras finalizar la secundaria, se mudó a Los Ángeles con la intención de dedicarse a la actuación.

Sus primeros trabajos incluyeron participaciones como invitado en series como “Saved by the Bell”, “Married...With Children” y “Charmed”, además de apariciones en producciones como “X-Men: the Last Stand” y el drama médico “Gideon's Crossing”.

Eric Dane 3 El actor anunció en abril de 2025 que le habían diagnosticado esclerosis lateral amiotrófica.

El punto de inflexión en su carrera llegó en 2006, cuando fue elegido para interpretar al doctor Mark Sloan, conocido como “McSteamy”, en “Grey’s Anatomy”. Dane se mantuvo en el elenco entre 2006 y 2012 y retomó el personaje en 2021, acumulando un total de 139 episodios.

Luego de su salida del drama médico, protagonizó la serie “The Last Ship”, emitida por TNT, donde interpretó al capitán Tom Chandler, aunque en 2017 la producción se detuvo temporalmente mientras el actor atravesaba un cuadro de depresión, según se informó en ese momento.

Más recientemente, Dane formó parte del elenco de “Euphoria”, donde encarnó a Cal Jacobs, un personaje central del drama producido por HBO. Fue un rol que mantuvo hasta su muerte.

Del diagnóstico de ELA a la visibilización pública de la enfermedad

Dane anunció en abril de 2025 que le habían diagnosticado esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurodegenerativa progresiva que ataca las células nerviosas responsables del control muscular. La ELA deteriora funciones esenciales como caminar, hablar y respirar.

Según datos médicos difundidos por especialistas, la mayoría de los pacientes con ELA muere entre tres y cinco años después del diagnóstico. En el caso del actor, la evolución de la enfermedad fue rápida y visible en sus últimas apariciones públicas.

Durante el último año, Dane se convirtió en un activo defensor de la concienciación sobre la ELA. En junio de 2025 participó de una conferencia de prensa en Washington vinculada a la autorización previa de los seguros de salud.

“Algunos de ustedes quizá me conozcan por programas de televisión, como ‘Grey's Anatomy’, en el que interpreto a un médico. Pero hoy estoy aquí para hablar brevemente como un paciente que lucha contra la ELA”, dijo en aquel momento.

Eric Dane 4 El actor se mantuvo en el elenco de "Grey's Anatomy" entre 2006 y 2012 y retomó el personaje en 2021.

En septiembre de ese mismo año, ALS Network lo distinguió con el premio al defensor del año por su compromiso con la visibilización y el apoyo a las personas que viven con la enfermedad.

Para este 2026 estaba previsto que se publicaran sus memorias, tituladas "Book of Days: A Memoir in Moments". La obra estaba editada por Penguin Random House.

El libro, según se supo, recorre momentos clave de su vida personal y profesional, incluidos su paso por “Grey’s Anatomy”, el nacimiento de sus hijas y el diagnóstico de la enfermedad.