El proyecto del Gobierno fue aprobado por 135 votos contra 115 y tuvo apoyo mayoritario de los legisladores patagónicos.

La Cámara de Diputados aprobó la reforma con 135 votos a favor contra 115 negativos. El proyecto deberá volver al Senado por la eliminación del artículo 44, de licencias por enfermedad. Los legisladores de Neuquén y Río Negro aportaron un saldo positivo a la votación.

El Gobierno quiere sancionarlo el jueves y que Javier Milei llegue a su discurso del domingo en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación con este contundente triunfo legislativo.

La llamada ley de modernización laboral se trató con la supresión del artículo 44, que establecía una rebaja salarial para los trabajadores que sufrieran un accidente o enfermedad fuera del ámbito laboral. Esa modificación obliga a que el texto vuelva a la Cámara alta, que deberá ratificar o insistir con la versión previamente sancionada para que la norma pueda convertirse en ley.

diputados voto a favor de la reforma laboral

Cómo votaron los diputados de Neuquén y Río Negro

Las votaciones de los diputados neuquinos se dieron tal cual se preveía. Cito textual el párrafo de ayer, actualizando el tiempo verbal: Gastón Riesco, Soledad Mondaca y Gabriela Muñoz, de La Libertad Avanza, acompañaron el proyecto; mientras que Pablo Todero, de Unión por la Patria, votó en contra. Karina Maureira, de La Neuquinidad, también votó a favor en general, pero lo hizo en disidencia con un capítulo en el tratamiento en particular.

Los diputados de Río Negro también aportaron un saldo positivo a la reforma: Lorena Villaverde, Anibal Tortoriello (ambos de La Libertad Avanza) y Sergio Capozzi (Provincias Unidas) votaron a favor. Adriana Serquis y Marcelo Mango (UP), en contra.

DIPUTADOS LLA NEUQUEN

Cómo votaron los bloques

El proyecto fue respaldado por los diputados de La Libertad Avanza y contó con el acompañamiento de bloques como Fuerzas del Cambio —integrado por la UCR, el MID y el PRO—, Innovación Federal, Producción y Trabajo, Independencia y algunos legisladores monobloquistas.

En contra votaron la totalidad de los diputados de Unión por la Patria, la mayoría de los integrantes de Provincias Unidas, los cuatro representantes del Frente de Izquierda y los monobloques de Marcela Pagano, Natalia de la Sota y el puntano peronista Jorge Fernández.

El discurso viral de Karina Maureira

Karina Maureira de La Neuquinidad, también votó a favor en general, pero lo hizo en disidencia con algunos capítulos en el tratamiento en particular.

El discurso de la exconductora de TV ya circula por los medios nacionales. Maureira lloró durante su intervención, al pedir que no se derogue el estatuto del periodista. “Por favor, no avalemos el capítulo 26. Como tampoco podría avalar otros, pero voy a acompañar a mi provincia”.

Karina Maureira- reforma laboral-1

“Estamos de acuerdo en que buscamos la modernización, pero de qué manera la estamos buscando. Hay cuestiones que mi bloque ha analizado desde hace tiempo y vemos que podemos y no podemos acompañar. Voy a ser sincera”, sostuvo la diputada Maureira.

Destacó que las transformaciones económicas no solo modifican la forma de producir sino que también la manera en que el trabajo se organiza y se proyecta en el tiempo. Al tiempo que subrayó que “el trabajo formal es la base de la estabilidad social”.

Próximos pasos en el Congreso

Con el objetivo de acelerar el trámite, el oficialismo convocó a un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto para este viernes a las 10. La intención es emitir dictamen y llevar el proyecto al recinto el viernes 27 de febrero.

La eventual sanción definitiva se produciría en la antesala de la Asamblea Legislativa en la que el presidente Milei inaugurará el período de sesiones ordinarias del Congreso.