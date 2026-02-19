Karina Maureira: "Modernización sí, pero pérdidas de derechos de ninguna manera"

La diputada por La Neuquinidad se quebró al pedir por la anulación de la derogación del estatuto del periodista.

La diputada nacional por La Neuquinidad , Karina Maureira , se mostró de acuerdo con la modernización laboral , pero dejó en claro que no acompañará aquello que considere que vaya en detrimento de los derechos de los trabajadores.

La legisladora fue una de las últimas oradoras en la Cámara Baja en la que se emocionó a la hora de pedir por la anulación de la derogación del estatuto del periodista, que está incluido en la reforma laboral .

“Estamos de acuerdo en que buscamos la modernización, pero de qué manera la estamos buscando. Hay cuestiones que mi bloque ha analizado desde hace tiempo y vemos que podemos y no podemos acompañar. Voy a ser sincera”, sostuvo la diputada Maureira.

Destacó que las transformaciones económicas no solo modifican la forma de producir sino que también la manera en que el trabajo se organiza y se proyecta en el tiempo. Al tiempo que subrayó que “el trabajo formal es la base de la estabilidad social”.

Discrepancias con el proyecto

La legisladora neuquina manifestó algunas discrepancias con algunos puntos de la reforma laboral, como el "banco de horas" porque entiende que podría ser "incompatible" con actividades como el comercio o el periodismo, por citar algunas. Del periodismo, ahondó especialmente por ser "mi vocación, mi piel, más allá de la política".

Otro de los puntos que cuestionó fue el título 14 que hacer perder las facultades que tienen las provincias para los convenios colectivos de trabajo. Dijo que en Neuquén "hay al menos 17 convenios laborales, de los cuales, si nosotros estuviéramos hoy apoyando ese articulado, perderíamos la posibilidad de las negociaciones a futuro, porque todo pasaría a manos de Nación". Y advirtió: "Imagínense el conflicto laboral que esto generaría en la provincia. Hay que tener mucho cuidado".

Respecto del título 15, sobre la garantía de la libertad sindical se preguntó: "¿Cuánto miedo que le tenemos a los sindicatos? Estoy escuchando a muchas personas hablar con miedo de los sindicatos y en realidad nosotros necesitamos regular las organizaciones y también respetar los derechos y las obligaciones en nuestro país. Por eso, entendemos desde mi bloque que modernización sí, pero perdidas de derechos de ninguna manera".

Emoción

Maureira, reconocida periodista en la región, en su discurso en Diputados hizo un pedido especial a considerar el capítulo 26, afectará la ley 12.1908 del estatuto de los periodistas. "Es lo único que tenemos para poder salir adelante en nuestro trabajo", dijo y agregó: "Estamos ante una regulación sectorial con una norma vinculada con el ejercicio de la libertad de expresión y con el derecho de la sociedad a estar informada".

Explicó que el estatuto del periodista tiene un sentido histórico y jurídico que excede lo contractual y que fue concebido para otorgar condiciones de estabilidad en una actividad que cumple un rol estructural. "No se trata de un privilegio corporativo, se trata de una herramienta institucional que lo que busca es preservar la independencia profesional frente a las presiones económicas o políticas. La libertad de expresión no es solamente un derecho individual del periodista, es un derecho colectivo de la ciudadanía", dijo la diputada.

No pudo contener la emoción, se dirigió a sus pares e indicó: "Por eso es que voy a pedirles realmente que, más allá de las diferencias que podamos tener políticamente, ideológicamente en nuestras estructuras y en nuestros espacios, por favor rechacemos el 26".

Finalmente, añadió: "Por favor, no avalamos el capítulo 26, como tampoco podría avalar otros, pero voy a acompañar a mi provincia. Porque mi provincia es un ejemplo y voy a seguir defendiéndola contra todo, porque quiero que la tomen de ejemplo".