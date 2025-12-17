Presupuesto 2026: la primera intervención de Karina Maureira como diputada y el anticipo de su voto

En su debut parlamentario, la representante del oficialismo neuquino hizo uso de la palabra y marcó su postura.

La representante de La Neuquinidad Karina Maureira, que integra un monobloque en la Cámara de Diputados, realizó su primera intervención en el Congreso durante el debate del proyecto de Presupuesto 2026 . En su discurso de cierre, anticipó su voto afirmativo, pero advirtió sobre puntos sensibles como educación y discapacidad, y reclamó un mayor reconocimiento para Neuquén.

“No es fácil trabajar en un país donde todavía tenemos que contar con los fondos nacionales”, expresó Maureira en el arranque de su discurso. “Hay un acompañamiento, pero no puedo acompañar un presupuesto que no me da las herramientas para la gobernabilidad que ustedes desean”, señaló, y enfatizó que “discapacidad y educación desfinanciados, nunca” .

Desde la Cámara baja, Maureira enfatizó en las políticas implementadas por el Gobierno de Figueroa: “Vengo de una provincia que impulsa y tiene prioridad en educación, con las becas más importantes de Latinoamérica y más de 80 mil metros cuadrados de edificación en escuelas. Traigo esto para que sepan que somos una provincia ordenada y eficiente”.

Aunque reconoció la capacidad de gestión local sin transferencias nacionales, advirtió que “esto no significa que podamos hacerlo siempre solos”, y reclamó: “Necesitamos planificación y que el gobierno nacional nos vea con otros ojos”.

Intervención Karina Maureira sobre Presupuesto 2026

Educación, discapacidad y reclamos estructurales

La diputada destacó que el Presupuesto 2026 debe contemplar las particularidades de cada distrito. “Tenemos partidas que garantizan la conectividad, la promoción y también el fortalecimiento de la educación técnica y científica, generando impacto positivo. Estoy hablando de que somos también un CONICET provincial”, subrayó.

Al referirse a las partidas destinadas a discapacidad, Maureira hizo un llamado a la empatía: “Con más de 30 años como periodista he tenido que resolver cientos de problemas a personas con hijos con alguna condición, a mujeres y hombres con discapacidad. Tratando de estar donde el Estado no estaba. Por eso la discapacidad no entra en mi cabeza como variable de ajuste. No es dinero malgastado”.

En ese punto, precisó: “En discapacidad, para que tengan en cuenta, por mes aportamos 228 millones en programas. ¿Cómo no voy a defender la discapacidad y a pedirles que sean más humanos?”

También incluyó un fuerte planteo sobre las obras pendientes en la provincia: “La provincia de Vaca Muerta necesita planificación. Llegan inversiones, pero no se olviden que también tributan para el gobierno nacional. Necesitamos rutas, como la mayoría de las provincias. Hacemos lo que podemos con obras públicas que invertimos con fondos propios”.

Sobre este punto agregó: “Rutas petroleras que se llevan muchas vidas por año, y rutas turísticas que se terminan porque el gobierno de la provincia las hace”.

Acompañamiento condicionado y pedidos específicos

Pese a las críticas, Maureira confirmó que acompañará el Presupuesto 2026: “A pesar de todo, creo en esta ley madre. Quiero tener esa confianza en este gobierno”. Y remarcó: “Defiendo lo mío de una manera muy especial, poniéndome en el lugar del otro. Les pido que sean más empáticos y tengan esa humanidad que muchos políticos perdieron en nuestro país”.

Entre sus planteos concretos, hizo mención a la Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería (ENSI) y su relación con la planta de agua pesada: “Les voy a pedir también por la ENSI, la empresa neuquina de servicios de ingeniería, ligada a la PIAP (Planta Industrial de Agua Pesada), que hoy necesita ingresar en este presupuesto”.

Además, cuestionó un artículo específico del proyecto: “No me quiero olvidar de un punto que sí nos hace mucho ruido: el artículo 65, que exime de los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono (gasoil y diesel oil). Nosotros lo producimos, no hace falta que lo importemos”.

Maureira concluyó su intervención reafirmando su posición: “Son esos dos puntos que no los puedo dejar pasar: discapacidad y educación desfinanciados. Tal vez no los supimos entender o no lo supieron explicar. Vamos a acompañar el presupuesto, pero necesitamos también la salvedad de que tengan en cuenta que con la gente se trabaja, y hay que dejarla estar al lado de uno, creerles y ser humanos al momento de confeccionar esto”.

“Cuando llegaron al gobierno fueron también muy inhumanos, abandonando a los que más necesitan. Sin embargo, y a pesar de esto, voy a acompañar el presupuesto”, cerró.