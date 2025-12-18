Stremear o derretirse: entre el Martín Fierro y la Ley de Glaciares

Pese a la coronación del Conicet en los Martín Fierro de Streaming, la conservación ambiental y la investigación científica siguen siendo socavadas por la presión financiera.

Pensaron que era un error de la matrix, pero no. Este fin de semana, tres científicos argentinos se subieron al escenario de los premios Martín Fierro de Streaming para recibir la estatuilla de oro por una hazaña que nadie hubiera podido predecir: la transmisión de su exploración del fondo del mar se convirtió en un fenómeno nacional, con más de 18 millones de visualizaciones y una admiración que llevó a las celebridades a corear “Conicet, Conicet” durante la gala.

Los 21 días de expedición sembraron en muchos niños una semilla de interés por la oceanografía y la biología marina, así como un espíritu de conservación del fondo del mar y sus especies. Con un gaucho dorado en las manos, los premiados se entusiasmaron con un mundo utópico que se dibujaba en su horizonte. “La ciencia le importa a todo el mundo”, dijeron. “No se puede cuidar lo que no se conoce. Ya conocemos el mar; por favor, todo el mundo a cuidarlo”, bregaron.

Pero detrás de las alfombras negras, los atuendos de gala y los reflectores, detrás de un fragor popular que amigó, al menos por un rato, a la rigurosidad científica con el entretenimiento, una realidad más descarnada se trasluce en los debates legislativos.

Martin Fierro Streaming

No son los premios, es la economía. Mientras el Conicet se retuerce en una agonía financiera, el Congreso debate la posibilidad de derogar la Ley de Glaciares para supeditar la conservación hídrica al antojo -o la necesidad- de cada una de las 12 provincias que tienen glaciares en su territorio.

Los especialistas advierten por el riesgo del avance minero sobre las cuencas y el territorio periglaciar, concebidos como una unidad ecológica que debe ser conservada con una política interprovincial frente al cambio climático y el creciente estrés hídrico que, en Neuquén, también muestra sus efectos más agresivos.

Y así, la agenda pública desnuda otra vez sus eternas contradicciones. De la ovación al olvido, quizás haya que aceptar la derrota y despedirse de esos imponentes bloques de hielo y los tesoros que ocultan para la conservación del ambiente. O quizás haga falta que los científicos argentinos conviertan a los glaciares en streaming antes de observar, resignados, cómo se derriten. Y si lo consiguen, y logran enamorar a las nuevas generaciones con este lado de la ciencia, habrán ganado un premio más grande que cualquier Martín Fierro.