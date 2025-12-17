Dos hombres quedaron presos por el asesinato del joven que entró a robar a una distribuidora

La Fiscalía acusó a dos hombres como coautores del crimen y logró que ambos permanezcan detenidos durante cuatro meses mientras avanza la investigación.

La Justicia neuquina formuló cargos contra dos hombres acusados de haber cometido un homicidio agravado por el uso de un arma de fuego y resolvió que permanezcan detenidos con prisión preventiva . La medida fue dispuesta tras un pedido de la Fiscalía, que sostuvo la existencia de riesgos procesales vinculados a un posible entorpecimiento de la investigación y a la posibilidad de fuga.

La audiencia de formulación de cargos se realizó este miércoles y estuvo a cargo del juez de garantías, Lucas Yancarelli. Durante el acto judicial, la fiscal del caso, Guadalupe Inaudi, junto a la asistente letrada Agustina Jarry, expusieron la teoría del caso y solicitaron la prisión preventiva de los imputados por un plazo de cuatro meses.

Según lo expuesto por la Fiscalía, el hecho investigado ocurrió el pasado 14 de diciembre, entre las 3:34 y las 3:47 de la madrugada, en el interior de un depósito de bebidas ubicado en el barrio Belén de la ciudad de Neuquén.

La hipótesis de la Fiscalía

De acuerdo con la reconstrucción del caso, la víctima, Santiago Exequiel Flores, había ingresado al predio tras trepar un cerco perimetral. Minutos después arribaron varias personas, entre ellas los dos imputados identificados como J.A.M. y A.A.M., quienes actuaron de manera conjunta y coordinada, con una clara división de tareas entre quienes ingresaron al lugar y quienes permanecieron en el exterior.

La Fiscalía detalló que, una vez dentro del depósito, mientras se controlaba el acceso para evitar la intervención de terceros, Flores fue asesinado con un arma de fuego. La víctima fue atacada a tiros y, según el informe de autopsia incorporado a la causa, recibió al menos tres impactos de bala que le provocaron la muerte en el lugar como consecuencia de una hemorragia interna.

Tras llevar a cabo el homicidio, los imputados, junto a otras personas que participaron del hecho, habrían realizado diversas maniobras con el objetivo de ocultar elementos vinculados al crimen y desviar la atención policial. Estas acciones posteriores también fueron mencionadas por las representantes del Ministerio Público Fiscal como parte de la conducta desplegada luego del ataque.

Al momento de intervenir en el lugar, el personal policial encontró a J.A.M. en el interior del depósito, junto al cuerpo sin vida de la víctima. En tanto, A.A.M. no se encontraba en el sitio y se presentó recién 18 horas después en la Comisaría 18, acompañado por sus abogados defensores.

En función de los elementos reunidos hasta el momento, la fiscal Inaudi y la asistente Jarry atribuyeron a ambos imputados el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en carácter de coautores. En ese marco, solicitaron que continúen detenidos bajo prisión preventiva durante cuatro meses.

La fundamentación del pedido de prisión

Durante la audiencia, las funcionarias de la Fiscalía de Homicidios argumentaron que existen riesgos concretos de entorpecimiento de la investigación, así como también peligro de fuga, debido a la posibilidad de que los imputados no se sometan al proceso penal. Estos fundamentos fueron considerados suficientes para requerir la medida de coerción más gravosa prevista por el Código Procesal Penal.

El abogado particular que intervino como querellante en representación de la familia de la víctima adhirió tanto a la imputación formulada por la Fiscalía como al pedido de prisión preventiva, respaldando las medidas solicitadas por el Ministerio Público.

Finalmente, el juez de garantías Lucas Yancarelli dio por formulados los cargos conforme a lo requerido por las partes acusadoras. Además, hizo lugar al pedido de prisión preventiva y dispuso que J.A.M. y A.A.M. permanezcan detenidos por un plazo de cuatro meses. El magistrado también fijó ese mismo período como plazo para que la Fiscalía concluya la investigación.