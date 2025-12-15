Quién era el joven de 29 años que murió cuando entró a robar a una distribuidora

La víctima fue identificada oficialmente por fuentes de la investigación. Hay dos personas detenidas y se aguarda la autopsia para avanzar con la formulación de cargos.

La causa por el homicidio ocurrido en una distribuidora del oeste de la ciudad de Neuquén continúa avanzando y en las últimas horas se confirmó la identidad del joven que murió tras recibir un disparo de arma de fuego durante un presunto intento de robo.

El episodio se registró durante la madrugada del domingo , cuando la Policía fue alertada por un robo en proceso en un depósito de bebidas. Al ingresar al predio junto al propietario, los efectivos encontraron a un hombre tendido en el patio del lugar, entre pallets de mercadería, ya sin signos vitales y con una herida de bala en la espalda .

Desde entonces, la investigación quedó en manos de la Fiscalía de Delitos contra las Personas, que ordenó una serie de medidas para reconstruir la mecánica del hecho. Entre ellas, la realización de la autopsia, el análisis de cámaras de seguridad y la toma de testimonios. En paralelo, dos personas permanecen detenidas a la espera de la audiencia de formulación de cargos.

distribuidora asesinato casimiro gomez El trabajo de la División Homicidios y Criminalística en la Distribuidora donde se cometió el asesinato se extendió desde la madrugada hasta la tarde.

Quién era el fallecido

Recién en las últimas horas se confirmó que la víctima era Exequiel Santiago Flores, un joven de 29 años, oriundo de Neuquén capital. Según informaron fuentes policiales, el hombre contaba con antecedentes por delitos contra la propiedad, entre ellos hurto y robo con escalamiento.

De acuerdo a lo detallado por el comisario inspector Juan Barroso, jefe del Departamento de Seguridad Personal y responsable de la División Homicidios, el hecho ocurrió entre las 3:50 y las 4 de la madrugada en un depósito ubicado sobre calle Casimiro Gómez, en el barrio Belén. El aviso inicial daba cuenta del ingreso de una persona al predio con fines delictivos.

En el lugar, personal de Criminalística secuestró una mochila que pertenecería a Flores y que resultó clave para contextualizar el episodio. En su interior había botellas de bebidas alcohólicas, lo que refuerza la hipótesis de que se trataba de un robo en curso y que ese habría sido el botín que el joven intentaba llevarse.

Comisaría 18 Gran Neuquén

Cuáles es la principal hipótesis

La principal línea investigativa sostiene que el hombre fue sorprendido dentro del depósito y que, en ese contexto, recibió un disparo por la espalda. “Aparentemente, cuando es aprehendido por alguien, es sorprendido y alguien le dispara”, explicó Barroso, quien remarcó que aún resta determinar la responsabilidad penal de cada una de las personas involucradas.

En cuanto a los detenidos, uno de ellos sería un empleado de la distribuidora y fue demorado pocas horas después del hallazgo del cuerpo. El segundo sospechoso se presentó más tarde de manera voluntaria en la Comisaría 18, acompañado por su abogado, donde manifestó haber participado del hecho. Ambos quedaron a disposición de la Justicia.

El examen preliminar realizado por el médico forense en la escena indicó que la víctima presentaba una herida de arma de fuego en la región intercostal izquierda, compatible con un disparo efectuado desde atrás. No obstante, la Fiscalía solicitó la autopsia para confirmar oficialmente la causa de la muerte y precisar otros detalles relevantes.

Mientras tanto, la investigación continúa centrada en establecer qué ocurrió exactamente dentro del depósito, cómo fue la intervención de las personas detenidas y dónde se encuentra el arma utilizada, que hasta el momento no fue hallada. Los próximos avances dependerán del resultado de las pericias y de lo que se exponga en la audiencia de formulación de cargos.