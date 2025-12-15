Cayeron en Puerto Madryn los autores del violento robo en el Carrefour de Neuquén

Habían atacado con un martillo a 5 empleados y escapado tras el violento intento de robo al supermercado. Se manejaban en un auto robado y tenían pedido de captura por otras causas.

La investigación por el violento intento de robo en la sucursal céntrica del supermercado Carrefour de Neuquén, en el que seis empleados resultaron heridos , tuvo finalmente su desenlace: la Policía logró detener en Puerto Madryn a los dos sospechosos identificados como autores del hecho, un hombre y una mujer mayores de edad, que permanecían prófugos desde el ataque.

El asalto ocurrió el 1° de diciembre , cuando los delincuentes ingresaron al local ubicado entre Perito Moreno y Avenida Olascoaga , disfrazados de carniceros con delantales que utiliza el personal del sector de frigorífico.

Una vez dentro, atacaron a los trabajadores con un martillo , provocándoles golpes y lesiones, y les sustrajeron teléfonos celulares antes de huir.

La investigación del Departamento Delitos había recabado varios elementos que sugerían que el golpe fue planificado por ex trabajadores. De esta manera, habían realizado allanamientos pero sin resultados positivos.

Identificación rápida y pedido de captura

Tras el hecho, y con intervención de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos, la División Robos y Hurtos de la Policía del Neuquén inició tareas investigativas que permitieron identificar a los sospechosos en menos de 24 horas.

Si bien un primer allanamiento realizado el 2 de diciembre no permitió localizarlos, la Justicia dispuso pedidos de captura debido a la gravedad del ataque.

Las diligencias continuaron y, a partir de un trabajo coordinado con la División de Investigaciones de Puerto Madryn, el sábado por la noche se concretó la aprehensión de un hombre de 32 años y una mujer de 31, quienes además registraban pedidos de captura vigentes por otras causas judiciales.

Allanamiento y secuestros

Fue el domingo 14 de diciembre, cuando finalmente se concretó el allanamiento en el barrio Presidente Perón de Puerto Madryn, con resultados positivos. Allí se procedió al secuestro de un dispositivo electrónico y de un automóvil que tenía pedido de secuestro, ya que había sido denunciado como robado en Neuquén.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, ambos detenidos permanecen alojados en la ciudad chubutense, mientras se inicia el proceso de extradición para su traslado a la capital neuquina, donde deberán enfrentar los cargos por el violento ataque.

Sin embargo, aún no está claro si el hecho fue cometido por ex trabajadores o cómo hicieron para obtener la ropa de trabajo original con la que se camuflaron y descartaron, manchada de sangre.

Por su parte, el comisario inspector Miguel Arjona, jefe de Delitos contra la Propiedad, explicó en declaraciones radiales que la investigación avanzó rápidamente desde las primeras horas. “La semana pasada se tomó conocimiento de que podrían estar en Parque Industrial. Hubo un allanamiento y eso dio buenos resultados, porque el sábado recibimos un llamado desde Chubut”.

Un hecho que dejó heridos y conmoción

El intento de robo generó una fuerte conmoción por el nivel de violencia ejercido contra los trabajadores. Si bien no lograron llevarse dinero del supermercado, los delincuentes sí robaron pertenencias personales de las víctimas.

Según relataron, los seis empleados que sufrieron el ataque y las amenazas, aseguraron que ambos delincuentes estaban encapuchados y les exigieron que revelen cómo acceder a la tesorería del supermercado. "A tres de ellos los agredieron con un martillo, algo propio de los interrogatorios que hacen los delincuentes, explicó a LM Neuquén el comisario Freddy Rivera.

"La ropa no es imitación, es de empleados que trabajan en ese sector de refrigeración, no es que ellos son imitadores, accesaron a esa vestimenta", aseguró, por lo que conocer la manera o el vínculo de los ladrones con el Carrefour, es materia de investigación clave.

Con las detenciones concretadas, la causa entra ahora en una nueva etapa judicial, mientras se avanza en la reconstrucción completa del hecho y en la imputación formal de los responsables por un episodio que marcó por su brutalidad.