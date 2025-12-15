Una moderna flota de drones ya presta un auxilio indispensable a la Policía neuquina y otros organismos

En la actualidad, hay más de una veintena de equipos habilitados y pilotos capacitados. La inversión contempló aparatos que se adaptan a distintas condiciones.

Los drones se transformaron en un aliado fundamental para el trabajo preventivo de fuerzas de seguridad y organismos como la Secretaría de Emergencia y Riesgo.

Desde el Ministerio de Seguridad neuquino se busca reforzar la tarea diaria de los integrantes de fuerzas como la Policía u organismos como la Dirección Provincial de Fauna y se apunta a la incorporación de tecnología de vanguardia. En los últimos meses, se avanzó con la adquisición de modernos drones y varios efectivos recibieron una capacitación clave para su manejo.

En la actualidad, hay 24 drones operativos y un equipo en crecimiento, que consolida la flota de aparatos para que la Secretaría de Emergencia y Riesgo, la Policía de la Provincia del Neuquén y la Dirección Provincial de Fauna actúen en conjunto. Esto les permitirá ampliar su capacidad tecnológica para intervenir en emergencias, llevar a cabo búsquedas de personas, realizar labores de vigilancia y cubrir actividades donde se reúnen miles de personas.

drones Seguridad Secretaría de Prensa y Comunicación

Hoy la flota está compuesta por 24 drones distribuidos en Neuquén capital, Chos Malal, Zapala, Cutral Co, Plottier y Añelo. Los equipos son utilizados en operativos de Antinarcóticos, búsqueda de personas desaparecidas, incendios -el ejemplo más reciente fue el ocurrido en Valle Magdalena a comienzos de 2025-; en actividades institucionales y coberturas especiales. “Si un equipo local necesita apoyo por extensión del operativo o dificultad del terreno, enviamos refuerzos tecnológicos y de personal”, resaltó el oficial inspector Herrera, quien remarca que el uso de esta tecnología “preserva y protege al recurso humano, que son nuestros compañeros que arriesgan su vida”.

Modernización tecnológica

El ministerio de Seguridad, a cargo de Matías Nicolini, avanza en un plan estratégico de modernización tecnológica con la incorporación de drones para el trabajo operativo de las distintas áreas de su cartera con el objetivo de mejorar la prevención y reforzar la seguridad pública en todo el territorio neuquino.

Las incorporaciones más recientes -hace tres meses- de modelos FPV como el Avata 2 y de unidades de alto rendimiento como el Matrice 4T, renuevan el equipamiento con cámaras RGB (detecta colores primarios) y térmicas (detecta el calor) y amplían las posibilidades operativas, especialmente en escenarios con neblina, oscuridad o condiciones climáticas adversas. Otros, como el DJI Matrice 210, por el chasis y la configuración de los motores están preparados para vientos fuertes, lluvia moderada y polvo, indispensables en zonas cordilleranas o lugares como Zapala.

Y se encuentra en proceso de compra el DJI Dock 3 que es una estación de acoplamiento avanzada diseñada para drones de la serie Matrice 4D y 4TD, concebida para soportar operaciones automatizadas y remotas 24/7. Esto permitiría automatización inteligente, resistencia a las inclemencias del tiempo y detención de obstáculos.

Por su parte, el director provincial de Fauna resaltó que “la Dirección de Fauna aprovecha la sinergia de los drones para optimizar sus tres pilares operativos: Monitoreo de Animales y Censo Poblacional, Fiscalización y Control (Lucha contra Actividades Ilegales) y Monitoreo de Hábitats y Ambiente. Siendo una herramienta de conservación moderna y eficaz, brindando resultados positivos en la protección del ecosistema provincial”.

Parte clave del trabajo es el mantenimiento continuo. Se realizan calibraciones de sensores ópticos, infrarrojos y giroscópicos, ya que pueden desajustarse durante el uso o el transporte. La vida útil promedio de un dron es de cuatro a cinco años, principalmente por el desgaste y la descontinuación de las baterías.

A la par del crecimiento tecnológico, se suman nuevos pilotos. El proceso para incorporar equipos o habilitar pilotos está estrictamente regulado. Cristian Piermarini, suboficial principal del sector de capacitaciones y pruebas -y piloto-, detalla los pasos: “Primero se hace la intervención patrimonial, después se pide el seguro y finalmente la inscripción en la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC), que regula y autoriza los vuelos”.

Piermarini explica que la destreza se adquiere con práctica intensiva. “La cámara tiene un ángulo amplio; combinamos lentes, alturas y movimientos para obtener mejores imágenes. También podemos bloquear la cámara y manejarla de forma independiente”, precisó.

En situaciones críticas -estructuras colapsadas, espacios cerrados o zonas inestables- los drones permiten identificar personas, evaluar riesgos y planificar ingresos. En exteriores trabajan con GPS; en interiores, solo con sensores de proximidad al suelo. “En pruebas locales, la señal se mantiene entre 30 y 40 metros, pero depende de los obstáculos”, agregó.

MÁS TECNOLOGÍA PARA SEGURIDAD



Consolidamos una flota provincial de drones y sumamos pilotos para fortalecer la respuesta ante emergencias, búsquedas y operativos en todo el territorio, trabajando de manera coordinada entre distintoas áreas por el @minsegneuquen: @PoliciaNQN,… pic.twitter.com/zfMipHA7Kg — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) December 15, 2025

Las posibilidades se amplían también a partir del uso en interiores, especialmente con drones como el Avata o el Mini 4, que vuelan con tecnología inmersiva mediante gafas FPV (es el acrónimo inglés de First Person View, es decir, Visión en Primera Persona). Esta modalidad ha permitido incluso invitar a pobladores locales o conocedores del territorio para asistir durante búsquedas, observando en tiempo real la zona relevada.

La primera mujer piloto de la Policía

Al equipo se suma la experiencia de Cintia Campos, cabo primero y primera mujer piloto de drones de la fuerza neuquina. “Hace cinco años hice el primer curso. No conocía el área, pero me interesó la parte tecnológica. Trabajé en el Centro de Monitoreo y ahora formo parte de la División de Informática y Comunicaciones”, destacó. Su incorporación abrió un camino para nuevas generaciones de pilotos dentro de la fuerza.

La tecnología que utilizan está regulada por la ANAC (Agencia Nacional de Aviación Civil) y, por extensión, por la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional). Para obtener la habilitación como piloto, hay que contemplar un plazo no menor de tres meses e incluye un estudio psicofísico con médico aeronáutico. En los vuelos, los equipos se conectan vía satélite tanto desde el dron como desde el comando. En la configuración inicial pueden programarse acciones automáticas ante pérdida de señal: regreso al punto de despegue, vuelo estacionario o detención en el lugar, según el contexto operativo.

Los drones funcionan dentro de parámetros estrictos: altura máxima de 120 metros, alcances técnicos que pueden superar los 14 kilómetros (aunque siempre se opera con línea de vista); rangos climáticos entre –30°C y +50°C. Los costos varían desde los 2 millones hasta los 17 millones de pesos, según la complejidad del equipo.

Con tecnología que avanza, pilotos en formación constante y equipos que se adaptan a distintos terrenos, el Ministerio de Seguridad se mantiene en alerta permanente para actuar ante las emergencias y reforzar operativos en toda la provincia. “La tecnología no sólo aporta una cámara en el aire, permite cubrir y apoyar a los efectivos que deben ingresar a zonas agrestes o de difícil acceso. Es una herramienta que llegó para quedarse y que sigue creciendo”, afirmó el ministro Nicolini.