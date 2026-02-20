Plottier: un vecino sacó la Amarok para trabajar y, cuando regresó de cerrar el portón, no la vio más

Los ladrones se encuentran a la expectativa y así lo revela el robo que sufrió un hombre. En apenas unos segundos, le llevaron el vehículo de su familia.

Un vecino de la ciudad de Plottier que se disponía a ir a trabajar este jueves por la mañana sufrió el robo de su camioneta Volkswagen Amarok y hasta el momento no tiene novedades sobre su posible paradero.

Apenas unos segundos bastaron para que uno o más delincuentes se subieran al vehículo de Gustavo, un vecino del barrio Los Canales, y huyeran rápidamente desde calle Mendoza , en jurisdicción de Plottier. “No ví nada”, reconoció la víctima a este diario tras ser consultada sobre el momento que se llevaban su camioneta. El hecho se produjo cuando el vecino se disponía a cerrar el portón de su propiedad y dejó el vehículo encendido. Fue apenas un momento pero suficiente para que le sustrajeran su medio de movilidad.

El robo ocurrió a las 7 de este jueves y la víctima hizo una rápida denuncia en la Policía neuquina, además de lanzar una búsqueda por las redes sociales que no arrojó novedades. Precisó que “la seguimos buscando” y confirmó que todavía no recibió información positiva por parte de las fuerzas de seguridad.

Además de la comisaría de la jurisdicción, empezó a trabajar en la búsqueda el Departamento Sustracción Automotores, que también concurrió al domicilio donde se produjo el ilícito.

camioneta robada El vecino de Plottier que fue víctima del robo hizo una publicación en las redes pidiendo información sobre el vehículo. Gentileza

Una seguidilla de ilícitos

Lamentablemente, no fue la única camioneta robada esta semana. Otro vehículo que fue sustraído, en calle Alderete al 1900, en esta capital, hoy continuaba siendo buscado por sus dueños. El ilícito ocurrió el miércoles en horas de la mañana y como en el caso de Plottier, se presentó una denuncia en la Policía y se requirió información de posibles testigos en las redes sociales.

Un robo de vehículos que fue frustrado tuvo como escenario una concesionaria del centro de esta capital, situada en Diagonal 9 de Julio. El intento de hurto se comprobó en la madrugada de este último miércoles luego de una rápida intervención del personal de la Comisaría Primera.

robo concesionaria

Según lo informado por la Policía, dos delincuentes habían logrado vencer la resistencia de un candado y también forzaron rejas del local comercial ubicado en la zona céntrica.

En apariencia, pretendían llevarse una moto pero no lograron su objetivo y terminaron escapando por la parte trasera de la propiedad. Fue en ese marco que se dispuso un operativo cerrojo y los sospechosos fueron interceptados cuando se alejaban a la carrera.

Mientras tanto, en la concesionaria, se comprobó que los ladrones habían buscado arrancar una moto aunque sin suerte.

Los delincuentes fueron demorados y uno de ellos quedó a disposición de la Comisaría de la Niñez, Adolescencia y Familia debido a que era menor.

Tampoco se salvan los vehículos con objetos en el interior

Asimismo, esta semana, se sucedieron varios robos a vehículos estacionados. Este miércoles, en horas de la madrugada, fue apresado un hombre en el cruce de las calles San Martín y Asmar cuando pretendía huir con elementos como un matafuegos y un criquet.

En otro hecho de similares características, personal de la Comisaría Primera logró apresar a un ladrón que había destruido la ventanilla de un auto Ford y se apropió de ropa y un par de lentes. El incidente ocurrió el lunes pasado, en horas de la tarde.