Video: en pocos minutos se robaron dos bicicletas de un complejo en Plottier

Ocurrió este martes por la tarde-noche. Los ladrones quedaron grabados por las cámaras de seguridad del lugar.

Los continuos hechos de inseguridad mantienen en vilo a los vecinos de la ciudad de Plottier . En esta ocasión, dos ladrones quedaron filmados luego de llevarse dos bicicletas de un complejo de viviendas.

El episodio sucedió este martes por la tarde-noche en un domicilio ubicado en la calle Chille de la localidad. Según la información recabada, ambos delincuentes ingresaron al lugar tras saltar el paredón desde atrás.

Una vez adentro, con total impunidad, se dirigieron hacia un sector de depósito y en pocos minutos, encontraron el botín y huyeron con los dos rodados . Los sujetos se retiraron por el mismo sitio donde llegaron.

La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad. Rápidamente fue difundida por los vecinos en los grupos de WhatsApp con el objetivo de intentar recuperar las pertenencias.

ladrones roban bicis plottier

¿Quiénes son los delincuentes?

Si bien no se saben las identidades de los malhechores, los registros permiten deducir que se trata de dos hombres de estatura promedio. Al momento del robo, ambos vestían pantalones cortos, mientras que en la parte de arriba utilizaban buzos con capucha para proteger los rostros.

En el mensaje difundido, los vecinos aclararon que “por el uso de capuchas y la imagen poco clara del vídeo no se logra identificar a las personas”. Sin embargo, agregan: “Por la ropa, quizás alguien pudiera reconocerlos y ayudar brindando datos a las víctimas de robos”.

En pocos minutos se robaron dos bicicletas en un complejo de Plottier

Delincuentes destrozaron autos en el Distrito 7

Otro grave hecho de inseguridad registrado por las cámaras ocurrió este miércoles por la madrugada en el barrio Distrito 7 de Neuquén. Allí los vecinos denunciaron que fueron víctimas de un grupo de jóvenes delincuentes que atacaron sus autos.

El episodio ocurrió en inmediaciones de la Autovía Norte y calle Casimiro Gómez, cuando al menos cuatro ladrones rompieron y forcejearon varios vehículos estacionados en la vía pública. Las imágenes del acto delictivo fueron compartidas por las víctimas con LU5 a modo de escrache, con el objetivo de evitar situaciones similares.

El relato de una víctima manifestó que el hecho se registró a las 4:30 cuando los ladrones destrozaron el vidrio del auto de un vecino y luego siguieron intentando con los demás rodados de la cuadra.

"Necesitamos seguridad porque hay una posta que se está llenando de tierra y no nos dan solución, no nos dan respuesta", destacó la mujer.

A la vez, agregó que “no hay policías fijos” en la unidad, lo que dificulta la cobertura ante este tipo de delitos.

ladrones atacaron distrito vii nqn (1)

En las imágenes se ve claramente cuando uno de los ladrones, vestido con buzo negro y bermuda naranja, intenta abrir un automóvil Renault Logan rojo. En otro de los videos se ve cómo dos de los malhechores atacan otros dos vehículos en la zona, mientras que el resto se encuentra haciendo guardia.

Tras cometer el ilícito, huyen rápidamente por las tierras abandonadas que se encuentran en frente de la zona urbana del barrio.